Một giáo viên mầm non Trung Quốc bị tố tát, đạp vào mặt trẻ

Anhui Business Daily còn đăng tải trên website đoạn phim chiếu cảnh giáo viên bạo hành 3 trẻ. Giáo viên này dạy tại Trường mầm non Thường Xuân Đằng trong thành phố Hợp Phì, thủ phủ An Huy. Đoạn phim được cho là lấy từ máy quay an ninh của trường, Anhui Business Daily không nói rõ làm sao có được đoạn phim, nhưng khẳng định vụ việc xảy ra vào ngày 2.8.

Phụ huynh của một học sinh bị bạo hành, họ Biện, cho hay con gái của ông kể về vụ bị cô giáo đánh vào ngày 6.8. Sau đó, ông Biện đến trường để tìm hiểu vụ việc. “Cách giáo viên đối xử con tôi là không thể tưởng tượng được”, ông Biện bức xúc nói và cho biết thêm con gái ông được gửi vào trường chỉ khoảng một tuần, với mức học phí là 5.000 nhân dân tệ (gần 17 triệu đồng/tháng).

Ông Biện cho biết thêm sau khi kể lại vụ việc cho một người bạn, người này nói con của ông là đứa trẻ trong đoạn phim bị giáo viên đạp lên mặt trong lúc ngủ. Người bạn còn nói: “Cô giáo khi đó đang mang giày và đạp trực tiếp lên mặt của đứa bé”.

Ông Biện còn nói nhà trường lúc đầu phủ nhận vụ việc và chỉ nhận sai sau khi cho xem đoạn phim từ Anhui Business Daily.

Ông Biện cũng đã báo cảnh sát và giới chức giáo dục địa phương. Cả hai bên đang tiếp tục điều tra vụ việc. Kết quả thẩm vấn ban đầu cho thấy Trường mầm non Thường Xuân Đằng chưa được cấp phép.