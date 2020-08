Một ngày trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh nghĩ gì?

Hơn 7.500 TS sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Chiều 8.8, hơn 7.500 TS ở tỉnh Quảng Nam tham gia thi tốt nghiệp THPT đợt 1, đã đến các điểm thi trên địa bàn tỉnh này để làm thủ tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Thi tốt nghiệp giữa dịch Covid-19, thí sinh vẫn tự tin vượt "vũ môn"

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra tại Quảng Nam trong bối cảnh rất đặc biệt khi dịch Covid-19 diễn ra khá phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Học sinh tại Trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Tam Kỳ) xếp hàng đo thân nhiệt ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Để đảm bảo an toàn cho TS và cán bộ làm công tác thi, kỳ thi ở Quảng Nam chỉ tổ chức tại 12 địa phương (thi đợt 1), gồm: TP.Tam Kỳ, H.Phú Ninh, H.Tiên Phước, H.Bắc Trà My, H.Nam Trà My, H.Hiệp Đức, H.Phước Sơn, H.Đông Giang, H.Nam Giang, H.Tây Giang, H.Nông Sơn và H.Núi Thành theo kế hoạch chung cùng với cả nước.

Còn 6 địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, gồm: TP.Hội An, TX.Điện Bàn, H.Đại Lộc, H.Duy Xuyên, H.Quế Sơn và H.Thăng Bình (thi đợt 2), vào thời điểm thích hợp sau khi dịch Covid 19 được kiểm soát.

Trước ngày thi tốt nghiệp THPT: Vừa tổ chức thi vừa lo chống Covid-19

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại điểm thi Trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trường THPT Trần Cao Vân (tại TP.Tam Kỳ), các TS đến làm thủ tục thi đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch. Đồng thời, được các nhân viên y tế kiểm tra, đo thân nhiệt. Các TS cũng rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Thầy Nguyễn Đình Tiến, Trưởng điểm thi Trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết điểm tổ chức thi THPT tại Trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm năm nay có hơn 270 TS tham gia ở 12 phòng thi. Đến thời điểm hiện tại, mọi khâu tổ chức thi đều đảm bảo…

Các TS xem số báo danh và phòng thi của mình ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam, cho hay Sở đã chủ động chuẩn bị các điều kiện, phương án để tổ chức thi trong điều kiện dịch bệnh, đến thời điểm này cơ bản đã đảm bảo an toàn.

Theo ông Quốc, trước thi 2 - 3 ngày, tất cả trường học được chọn tổ chức điểm thi phải phun thuốc khử trùng, bố trí đủ nước sát khuẩn, chuẩn bị sẵn khẩu trang, tiến hành đo thân nhiệt tất cả TS và cán bộ làm công tác coi thi. Tất cả điểm thi đều có nhân viên y tế theo dõi và xem xét kết quả đo thân nhiệt của TS.

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Thí sinh nói gì sau khi làm thủ tục dự thi?

Thả lỏng những ngày cuối trước khi thi

Em Đinh Hoài Ân (lớp 12/3, Trường THPT Trần Cao Vân) cho hay kỳ thi năm nay em không quá đặt áp lực cho mình. Em cũng tự tin vì thời điểm này đã ôn bài khá kỹ.

“Việc em lo lắng nhất bây giờ là khi bước vào phòng thi, đo thân nhiệt, bản thân có biểu hiện nóng sốt thì phải cách ly thi riêng. Việc thi riêng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý. Việc đeo khẩu trang trong phòng thì một phần nào đó khiến tâm lý em cũng bất ổn”, Ân chia sẻ.

Kỳ thi diễn ra trong thời điểm dịch bệnh, các TS phải đeo khẩu trang và được kiểm tra thân nhiệt trước khi bước vào phòng thi ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo Ân, nhằm giảm bớt đi tâm lý lo lắng, trong từng buổi thi, Khánh sẽ đến trước giờ tập trung từ 20 - 30 phút để chủ động, làm giảm áp lực khi vào phòng thi.

Trong khi đó, em Võ Văn Trọng (Trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) cho hay giai đoạn đầu Trọng sẽ tập trung vào ôn thi, những ngày cuối cùng trước khi vào phòng thi Trọng sẽ dành nhiều thời gian để thư giãn.

Theo Trọng, năm nay dường như là một năm của dịch bệnh nên ngoài kiến thức trong sách vở em thường cập nhật tin tức thời sự, đọc qua báo chí để cập nhật tình hình dịch bệnh, xã hội.

“Bản thân em nghĩ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, đề văn cũng như một số đề môn khác sẽ có một số câu hỏi đề cập, liên quan đến dịch Covid-19”, Trọng nhận định.