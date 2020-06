Một sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM nhảy cầu Bình Triệu tự tử?

Sáng 4.6, ông Nguyễn Văn Quý, Bí thư Đảng ủy UBND phường 26, Q.Bình Thạnh, xác nhận tối 3.6 có nhận thông tin về vụ việc một thanh niên có giấy tờ để lại mang tên Đỗ Ngọc T., sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM nhảy cầu Bình Triệu tự tử.

Trước đó, theo thông tin trình báo, vào khoảng hơn 21 giờ ngày 3.6, người đi đường trên cầu Bình Triệu thấy một thanh niên leo qua lan can có ý định nhảy cầu Bình Triệu tự tử. Một tài xế Grab đi ngang qua nhanh chóng dừng xe để can ngăn nhưng không kịp. Tại hiện trường, nam thanh niên bỏ lại ba lô và đôi dép trên thành cầu. Trong ba lô có giấy phép lái xe, thẻ sinh viên...

Sau khi sự việc xảy ra, Công an Q.Bình Thạnh và lực lượng cứu hộ cứu nạn (thuộc PCCC Công an Q.Bình Thạnh) lập tức triển khai tìm kiếm người mất tích

Các xe chuyên dụng được điều đến hiện trường vào tối 3.6 Q.T

Sáng 4.6, Công an Q.Bình Thạnh đã liên hệ với lãnh đạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Thạc sĩ Võ Tấn Thông, Trưởng phòng Công tác chính trị - sinh viên nhà trường, cho biết ông đã đến làm việc tại Cơ quan Công an phường 26 cũng như Công an Q.Bình Thạnh. Giấy tờ để lại trên thành cầu có tên Đỗ Ngọc T., sinh viên K17, khoa Cơ khí, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.

Tuy nhiên, theo thạc sĩ Thông, trong tối 3.6, Công an Phường 26 nhận được tin trình báo từ một tài xế Grab. Nhưng sau khi trình báo, người này đã chạy xe đi mất nên không thể hỏi thêm thông tin. Ngoài ra, cho đến hiện tại, lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn chưa vớt được thi thể của sinh viên được cho là nhảy cầu.

Người dân tò mò tập trung theo dõi vụ việc Q.T

"Hiện tại, trường đang liên hệ lại với khoa Cơ khí cũng như bạn bè của T. để xác nhận lại thông tin này", thạc sĩ Thông cho biết.

Theo thông tin của chúng tôi, vụ việc được cho là một sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM nhảy cầu tự tử đã được Cơ quan Công an phường 26 chuyển lên đội Điều tra tổng hợp, Công an Q.Bình Thạnh xử lý.