Một trường ĐH khảo sát tiêm vắc xin khi sinh viên địa phương khác về TP.HCM

Mục đích của việc khảo sát là thống kê số lượng học viên, sinh viên về tình hình tiêm ngừa Covid-19 để lên các phương án, kế hoạch cho công tác học tập và tiêm ngừa bổ sung trong thời gian tới.

Thông báo trong khảo sát nêu rõ, với người học hiện đang ở TP.HCM, nếu chưa tiêm đủ trường dự kiến sẽ tổ chức tiêm trong tuần tới. Với học viên và sinh viên ở các tỉnh thành khác, khi trở lại TP.HCM nếu chưa tiêm ngừa sẽ được tổ chức tiêm chủng tại trường.

Trao đổi với Thanh Niên, thạc sĩ Trương Văn Đạt, Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM, cho biết theo kế hoạch trường sẽ bắt đầu năm học mới từ ngày 11.10 tới. Trước mắt, sinh viên sẽ học tập và sinh hoạt đầu khóa theo hình thức trực tuyến.

Tuy nhiên, theo thạc sĩ Đạt, trường chủ động khảo sát tình hình tiêm chủng của người học để lên phương án dạy học phù hợp theo lộ trình mở của TP.HCM. Với các trúng tuyển năm 2020 trở về trước, đến nay trong số hơn 5.000 học viên và sinh viên đang ở TP.HCM thì hầu hết đã được tiêm chủng.

Riêng với sinh viên trúng tuyển năm nay, theo thạc sĩ Trương Văn Đạt, hiện trường đang hoàn tất những khâu cuối cùng của quá trình nhập học. Các sinh viên này sẽ tham gia sinh hoạt đầu khóa từ ngày 11.10 theo hình thức trực tuyến. Ở thời điểm này, trường sẽ thực hiện khảo sát về tình hình tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Trên cơ sở đó, những sinh viên sống tại TP.HCM chưa thực hiện tiêm chủng, trường sẽ mời đến trường tiêm. Còn tân sinh viên ở các địa phương khác, chờ khi chính quyền cho phép di chuyển tới TP.HCM, nếu chưa tiêm chủng cũng được trường bố trí tiêm tại trường.

Trong sáng nay, UBND TP.HCM đã công bố chỉ thị về các phương án nới lõng giãn cách , thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19 giai đoạn mới từ ngày 1.10. Trong đó, chỉ thị nêu rõ sẽ tiếp tục dạy học gián tiếp từng bước củng cố các điều kiện có thể kết hợp dạy học trực tiếp. Các loại hình đào tạo nhóm 18 tuổi trở lên, đã được tiêm đủ liều vắc xin, có thể dạy học trực tiếp nếu đảm bảo các tiêu chí an toàn theo quy định… Do đó, việc khảo sát tình hình tiêm vắc xin phòng Covid-19 là một trong những việc quan trọng trước khi các trường ĐH lên phương án mở cửa trường hợp trong thời gian tới.