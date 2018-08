New Zealand cấp thị thực 3 năm cho sinh viên quốc tế

Ngày 14.8, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) tại Việt Nam thông báo Chính phủ New Zealand vừa công bố bản Chiến lược Giáo dục Quốc tế và những thay đổi của thị thực làm việc dành cho sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp (post-study work visa).

Theo đó, Chính phủ New Zealand quy định sửa đổi cho phép sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp bậc Cử nhân (Level 7) trở lên được cấp visa làm việc 3 năm, thay vì 1 năm như trước đây. Quy định này tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam, có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp ở New Zealand.

Ông Grant McPherson, Giám đốc Điều hành Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), nhận định rằng sự thay đổi này là động lực rất hấp dẫn đối với sinh viên quốc tế. “Chúng tôi mong muốn sinh viên quốc tế tìm đến New Zealand bởi chúng tôi có một nền giáo dục tiên tiến và đem lại những trải nghiệm tuyệt vời. Con đường từ học tập đến định cư luôn mở rộng với những ai có kỹ năng và trình độ phù hợp với nhu cầu của đất nước New Zealand”, người đứng đầu cơ quan giáo dục cho biết.

Thay đổi này cũng góp phần hỗ trợ cho Chiến lược Giáo dục Quốc tế giai đoạn 2018 - 2030, củng cố vị thế của New Zealand là điểm đến học tập cho sinh viên quốc tế. Ông McPherson chia sẻ: “Chiến lược Giáo dục Quốc tế của New Zealand có 3 mục tiêu chính: Cung cấp chất lượng giáo dục tiên tiến và trải nghiệm tuyệt vời cho sinh viên quốc tế; Tăng trưởng bền vững; Phát triển công dân toàn cầu. Nền tảng của chiến lược này bắt nguồn từ nền giáo dục bền vững, hiệu quả cao, giúp trang bị cho học sinh, sinh viên những kỹ năng cần thiết để đón đầu những thách thức”.