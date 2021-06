Ngành KH máy tính, Kỹ thuật máy tính Duy Tân trong Top 301 - 400 thế giới

Và lần đầu tiên, ĐH Duy Tân đã có tên trên bảng xếp hạng uy tín này. Trong đó, ngành Khoa học Máy tính - Kỹ thuật Máy tính của ĐH Duy Tân đã được xếp trong Top 301 - 400 thế giới, đứng trong tốp đầu tại Việt Nam.

Ngoài ra, còn có 2 nhóm ngành của ĐH Duy Tân nằm trong Top 401 - 500 thế giới là ngành Kỹ thuật Điện-Điện tử và ngành Toán học.

Đại học Duy Tân nằm trong Top 301-400 về Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính theo Bảng xếp hạng Shanghai Ranking 2021

ShanghaiRanking - Bảng xếp hạng uy tín các trường ĐH tốt nhất thế giới

ShanghaiRanking Consultancy là tổ chức nghiên cứu và tư vấn giáo dục đại học độc lập, xếp hạng tự động và bắt đầu công bố các bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới từ năm 2009. Trong kỳ xếp hạng theo lĩnh vực năm 2021, chỉ có hơn 1.800 cơ sở giáo dục vinh dự được có tên trong bảng xếp hạng (trong tổng số 4.000 trường đại học thuộc 93 quốc gia và khu vực được xem xét). Bảng xếp hạng theo lĩnh vực của ShanghaiRanking tập trung vào 5 nhóm ngành đào tạo, bao gồm:

- Khoa học Tự nhiên,

- Khoa học Kỹ thuật,

- Khoa học Sự sống,

- Y khoa, và

- Khoa học Xã hội.

Vì đều là các bảng xếp hạng tự động, do đó dữ liệu xếp hạng được thu thập từ các nguồn độc lập được cung cấp bởi bên thứ 3 mà không sử dụng dữ liệu do các cơ sở giáo dục được xếp hạng cung cấp. Riêng dữ liệu bài báo sẽ được thu thập từ nguồn Web of Science và InCites và để được xếp hạng, các cơ sở giáo dục phải có số lượng bài báo nhất định tùy thuộc theo ngành/lĩnh vực trong giai đoạn 5 năm. Ngoài ra, dữ liệu khảo sát của ShanghaiRanking cũng được thực hiện khắt khe với sự tham gia của hơn 1000 giáo sư từ các trường đại học hàng đầu thế giới. Các câu trả lời của họ là cơ sở để ShanghaiRanking lựa chọn 164 tạp chí xuất sắc nhất theo 48 chủ đề, 32 giải thưởng uy tín nhất thuộc 27 lĩnh vực và 26 hội nghị hàng đầu về Khoa học & Kỹ thuật Máy tính. Chính vì thế phương pháp xếp hạng của Shanghai Ranking được xem là rất khách quan. Shanghai Ranking cùng với các bảng xếp hạng THE Ranking và QS Ranking trở thành Top 3 Bảng xếp hạng các trường đại học và ngành đào tạo có uy tín và được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới hiện nay.

Các Chỉ số Xếp hạng của GRAS 2021:

- Q1: Số lượng bài báo của ngành/lĩnh vực thuộc nhóm Q1 trên Web of Sciences (ISI),

- CNCI: Chỉ số trích dẫn chuẩn hóa của ngành/lĩnh vực (CNCI) được thu thập từ InCites nhằm đo lường tác động của nghiên cứu,

- IC: Tỷ lệ % bài báo có đồng tác giả quốc tế của cơ sở giáo dục đối với ngành/lĩnh vực được đánh giá,

- Top: Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí được xếp hạng theo khảo sát của ShanghaiRanking’s Academic Excellence Survey,

- Award: Tổng số nhân viên của cơ sở giáo dục giành được các giải thưởng quan trọng như giải Nobel, Fields,… trong các lĩnh vực học thuật kể từ năm 1981.

Khoa học Máy tính - Kỹ thuật Máy tính của ĐH Duy Tân: Nhóm ngành Top đầu Việt Nam

Để được nhiều bảng xếp hạng ghi nhận với các vị trí rất cao, trong đó có nằm trong Top đầu Việt Nam theo Bảng xếp hạng Shanghai Ranking 2021 cho ngành Khoa học Máy tính - Kỹ thuật Máy tính, ĐH Duy Tân đã phải không ngừng nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và hợp tác quốc tế:

- Cuối tháng 8.2019, ABET - Accreditation Board for Engineering and Technology (Tổ chức Kiểm định các Chương trình Đào tạo Kỹ thuật - Công nghệ), Mỹ đã chính thức công nhận 2 chương trình đào tạo trong nhóm ngành Khoa học Máy tính của ĐH Duy Tân đạt chuẩn kiểm định ABET, gồm:

o Kỹ thuật Mạng, và

o Hệ thống Thông tin Quản lý.

- Tháng 12.2020, ĐH Duy Tân tiếp tục triển khai kiểm định ABET cho chương trình Công nghệ Phần mềm. Hiện nay ĐH Duy Tân đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để được công nhận đạt chuẩn ABET cho chương trình Công nghệ Phần mềm trong năm 2021.

Với kết quả này, ĐH Duy Tân đã trở thành trường ĐH thứ 2 của Việt Nam có các chương trình về Công nghệ Thông tin mà cụ thể ở đây là 2 ngành Kỹ thuật Mạng và Hệ thống Thông tin Quản lý đạt chuẩn kiểm định ABET. ĐH Duy Tân cũng là đơn vị ngoài công lập đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định ABET. Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo bởi ABET được xem là chuẩn “vàng” của thế giới về đào tạo Kỹ thuật và Công nghệ. Với việc đạt kiểm định ABET, ĐH Duy Tân đảm bảo cho sinh viên được học tập với những chương trình đào tạo đạt chuẩn, chất lượng và tiên tiến nhất.

Ký kết hợp tác với ĐH Carnegie Mellon (CMU) đã mang đến cho sinh viên Duy Tân cơ hội tiếp cận các chương trình IT tiên tiến bậc nhất của Mỹ

Hiện nay trên thế giới, danh sách các trường dẫn đầu về đào tạo ngành Khoa học và Công nghệ Máy tính vẫn là những cái tên đã rất nổi tiếng như: Học viện Công nghệ Massachusetts MIT, ĐH Stanford, ĐH Berkeley, ĐH Carnegie Mellon,…

Trong đó, ĐH Carnegie Mellon (CMU) - 1 trong 4 đại học hàng đầu về Công nghệ Thông tin ở Mỹ (theo U.S. News 2020) đang là đối tác ký kết với ĐH Duy Tân chuyển giao chương trình Tiên tiến và Quốc tế các ngành Công nghệ Phần mềm, Hệ thống Thông tin và An ninh Mạng/An toàn Thông tin trong hơn 10 năm qua. Trên bảng xếp hạng Shanghai Ranking 2021, ĐH Carnegie Mellon xếp ở vị trí thứ 4 thế giới cho ngành Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính.

ĐH Carnegie Mellon xếp ở vị trí thứ 4 thế giới cho ngành Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính

Hiện tại, ĐH Duy Tân đang tiếp tục hợp tác với ĐH Carnegie Mellon để tiếp nhận các chương trình tiên tiến và quốc tế ở các ngành:

- Big Data (Dữ liệu Lớn - Khoa học Thông tin) và

- Trí tuệ Nhân tạo (AI - Artificial Intelligience).

ĐH Carnegie Mellon được xem là đại học số 1 thế giới về nghiên cứu và đào tạo ngành Trí tuệ Nhân tạo (AI) (theo U.S. News - Best Artificial Intelligence Programs - Top Science Schools - US News Rankings ).

Sinh viên Duy Tân khi theo học các ngành đạt chuẩn CMU không chỉ được tiếp cận với những nội dung kiến thức, tài liệu học tập cùng phương pháp đào tạo tiên tiến nhất hiện nay của thế giới mà sau khi kết thúc khóa học còn nhận được từ 19 đến 21 chứng chỉ hoàn tất môn học có giá trị quốc tế của ĐH Carnegie Mellon, trở thành những Kỹ sư IT có năng lực làm việc trên toàn cầu.

Sinh viên các ngành IT của ĐH Duy Tân đã giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi trong nước và quốc tế

Thụ hưởng chương trình đào tạo tiên tiến, đạt chuẩn quốc tế, sinh viên khối ngành Công nghệ Thông tin của ĐH Duy Tân luôn là những ứng viên tiềm năng được các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước “săn đón” kể từ khi còn học trên giảng đường đại học. Nhiều sinh viên đã được các doanh nghiệp uy tín như IBM, Enclave, FPT, LogiGear, Gear Inc,… tuyển vào các vị trí thực tập sinh có lương và nhiều trường hợp còn tuyển dụng ngay khi mới là sinh viên năm 3.