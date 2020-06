Ngành Thiết kế đồ họa, họa sĩ đồ họa Duy Tân giải Nhất Fox’s Got Talent

Sử dụng nhiều phần mềm như Houdini, Redshift cùng Nuke để vẽ một bức tranh tuyệt đẹp với ngôi nhà nhỏ xinh xắn bình yên nằm trên vách đá trắng, Nguyễn Lê Hoàng - ĐH Duy Tân đã trở thành người chiến thắng tháng 4.2020 trong cuộc thi Fox’s Got Talent do Fox Renderfarm - một công ty công nghệ có tiếng trên thế giới tổ chức.

Nguyễn Lê Hoàng tốt nghiệp đại học ngành Khoa học máy tính. Tuy nhiên, một niềm đam mê nho nhỏ khác của Hoàng chính là thiết kế các sản phẩm đồ họa 3D để truyền đi các thông điệp. Ban đầu, Hoàng chỉ lên internet để tìm hiểu thông qua các video clip. Đến khi về làm việc tại Silver Swallows Studio (Xưởng phim Én Bạc hay SSS) của ĐH Duy Tân với vị trí Giám sát viên Hiệu ứng hình ảnh (VFX), Hoàng mới có nhiều cơ hội hơn để nghiên cứu về kỹ xảo và đồ họa máy tính. Và tác phẩm đoạt giải “White Cliffs” đã ra đời sau khi Hoàng thu nhận được rất nhiều kinh nghiệm khi làm việc tại đây.

Tác phẩm “White Cliffs” của Nguyễn Lê Hoàng đã giành giải Nhất tháng 4 trong cuộc thi Fox’s Got Talent

“White Cliffs” được lấy cảm hứng từ bộ phim “Up” do Walt Disney Pictures phát hành từ năm 2009. Hoàng đã vô cùng ấn tượng bởi những giá trị nhân văn về tình người, về cuộc sống bình yên giữa thiên nhiên hoang dã mà bộ phim đã truyền đạt. Đón nhận thông tin về cuộc thi Fox’s Got Talent, Nguyễn Lê Hoàng đã nhanh chóng lên ý tưởng vẽ một bức tranh 3D dựa trên cảm hứng từ bộ phim “Up”. Lê Hoàng đã sử dụng các phần mềm Houdini, Redshift và Nuke để vẽ nên bức tranh “White Cliffs” với bố cục hài hòa, gam màu tươi sáng. Đó là một ngôi nhà nhỏ xinh nằm giữa ánh nắng dịu nhẹ, bên cạnh là biển xanh và những vách đá trắng. Một không gian bình yên và khoáng đạt len sâu vào tâm hồn mỗi người khi được ngắm bức tranh.

Trong bài phỏng vấn với Fox Renderfarm, Nguyễn Lê Hoàng đã chia sẻ về quá trình thực hiện tác phẩm: “Ánh sáng là yếu tố then chốt trong tác phẩm của tôi vì nó ảnh hưởng đến cảm xúc và thị giác của người xem. Đối với phần 3D thì khó nhất là tái tạo địa hình và trồng cây cỏ. Tôi đã sử dụng một số kỹ thuật trong Houdini để thực hiện”.

Tác phẩm “White Cliffs” đã được trao giải Nhất tháng 4 trong cuộc thi Fox’s Got Talent. Đây là cuộc thi thiết kế các tác phẩm về CG (Computer Graphics) ấn tượng nhất dành cho những người làm trong lĩnh vực 3D visualization. Fox’s Got Talent bình chọn các sản phẩm dự thi và trao giải theo tháng. Những tác phẩm đoạt giải sẽ được chia sẻ trên mạng xã hội, hiển thị trên “Phòng trưng bày Fox's Got Talent” đồng thời được sử dụng trong các chiến dịch quảng cáo của công ty.

Nguyễn Lê Hoàng hiện là Giám sát viên Hiệu ứng hình ảnh (VFX) tại Silver Swallows Studio

Khi biết mình trở thành người thắng cuộc tháng 4 của Fox’s Got Talent, Lê Hoàng cho biết: “Công việc của tôi ở xưởng phim của Đại học Duy Tân luôn đòi hỏi sáng tạo liên tục về phần nghệ thuật và kỹ thuật nên đã giúp tôi có thêm cơ hội nghiên cứu những điểm mới trong lĩnh vực CGI (Computer-Generated Imagery - Công nghệ Mô phỏng Hình ảnh bằng Máy tính). Tôi rất bất ngờ và vui mừng khi trở thành người chiến thắng cuộc thi. Đây thực sự là động lực để tôi nỗ lực nhiều hơn nữa với đam mê của mình, giúp tôi tự tin hơn về khả năng của bản thân để tiếp tục làm công việc mình yêu thích”.

Tại Xưởng phim SSS, Lê Hoàng cũng chính là người chịu trách nhiệm về mặt hình ảnh cho bộ phim tài liệu lịch sử “Không chiến Việt Nam: Những cánh én đầu tiên”. Đây là một trong những dự án nhân văn, phi lợi nhuận của Xưởng phim Én bạc đã được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 26.4.2019, thu hút nhiều khán giả đam mê lịch sử đến xem. Cũng trong năm 2019, Lê Hoàng đã tham gia và đoạt giải 3 trong cuộc thi CG Artist Da Nang Challenge được tổ chức ở Đà Nẵng.

Không ít người nói Nguyễn Lê Hoàng thật may mắn khi đồ họa chỉ là nghề tay trái nhưng lại giành được khá nhiều giải thưởng. Nhưng theo Hoàng, nếu không học một cách bài bản và tìm hiểu thật sâu về đồ họa thì không ai có thể thành công. Hoàng đã dành rất nhiều thời gian để tự nghiên cứu, cũng như được nhiều chuyên gia, giảng viên đã và đang làm việc tại Xưởng phim Én Bạc hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm. Khi kiến thức và kỹ năng chuyên môn được “tôi luyện” trở nên thuần thục, lúc đó mới có thể thỏa sức sáng tạo ra những sản phẩm mà mình yêu thích.

Các cán bộ ở Xưởng phim Én Bạc cũng chính là các giảng viên đang trực tiếp giảng dạy hoặc hỗ trợ đào tạo 2 ngành học tại ĐH Duy Tân:

- Thiết kế Đồ họa, và

- Truyền thông Đa phương tiện.

Theo học 2 ngành này ở Duy Tân, sinh viên sẽ có đủ kiến thức để tạo ra các tác phẩm tuyệt vời như “White Cliffs” hoặc đa dạng các sản phẩm sáng tạo ấn tượng khác.

Silver Swallows Studio (SSS) hỗ trợ đào tạo sinh viên Duy Tân ở 2 ngành (1)Thiết kế Đồ họa, và (2) Truyền thông Đa phương tiện

Đào tạo ngành Truyền thông Đa phương tiện, ĐH Duy Tân truyền đạt những kiến thức nền tảng sâu rộng về:

- Phát thanh,

- Truyền hình,

- Báo điện tử,

- Tổ chức sự kiện,

- Thiết kế thông điệp truyền thông,

- Xử lý khủng hoảng truyền thông,

- Sản xuất Điện ảnh-Truyền hình,…

Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức chuyên sâu để có thể xây dựng các chương trình truyền hình, phim điện ảnh,… hoặc tạo ra các sản phẩm đa phương tiện như: banner quảng cáo, video viral (video lan truyền) hay xây dựng website, thiết kế giao diện,… Hỗ trợ sinh viên học ngành Truyền thông Đa phương tiện là: Tạp chí Khoa học Công nghệ DTU; Trung tâm Truyền thông DTU; Trung tâm Mô phỏng và Mô hình hóa Hình ảnh CVS (Center of Visualization & Simulation); Trung tâm Công nghệ Phần mềm CSE (Center of Software Engineering)…

Đào tạo ngành Thiết kế Đồ họa, ĐH Duy Tân mang đến cho sinh viên một chương trình đào tạo chuyên sâu, được xây dựng dựa trên chương trình Thiết kế Mỹ thuật Công nghiệp và Đồ họa Truyền thông của trường Bách khoa Singapore. Sinh viên theo học sẽ được cung cấp những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về lĩnh vực Thiết kế Đồ họa như:

- Nghệ thuật chữ,

- Nhận diện Thương hiệu,

- Thiết kế các ấn phẩm,

- Quảng cáo,

- Hình ảnh Đồ họa,

- Thiết kế Bao bì,

- Thiết kế Web & Ứng dụng,

- Công nghiệp Game,

- ...

Sinh viên ngành Thiết kế Đồ họa của ĐH Duy Tân còn có thể:

- Thiết kế các kỹ xảo điện ảnh,

- Xây dựng các mô phỏng ứng dụng trong y học, công nghiệp, du lịch,…

Trong suốt khóa học, sinh viên của 2 ngành này sẽ còn có cơ hội học tập và thực hành tại Trung tâm Mô phỏng và Mô hình hóa Hình ảnh CVS và Xưởng phim Én bạc SSS của nhà trường với hệ thống máy tính thế hệ mới có cấu hình cao, phòng thu âm, phim trường thu hình, phòng trình chiếu được trang bị màn hình lớn, cách âm, sử dụng kỹ thuật, kỹ xảo và các phần mềm tiên tiến nhất hiện nay như Pro Tools, 3DS Max, 3D Maya, Zbrush,...

Mùa Tuyển sinh 2020, ĐH Duy Tân quyết định trao học bổng cho các thí sinh theo học ngành Thiết kế đồ họa và Truyền thông đa phương tiện:

- 700 suất học bổng trị giá từ 500.000 - 2.000.000 đồng cho những thí sinh trúng tuyển theo phương thức Xét tuyển Học bạ THPT khi đạt từ 22 điểm trở lên;

- 450 suất Học bổng Duy Tân trị giá từ 1.000.000 - 5.000.000 đồng cho thí sinh trúng tuyển có tổng điểm 3 môn thi theo kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia >= điểm trúng tuyển từ 5 - 10 điểm;

- 50 suất giảm 10% học phí năm học đầu tiên đối với thí sinh trúng tuyển ngành Truyền thông Đa phương tiện.

- Cấp học bổng 1.000.000 đồng/suất cho tất cả các thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa khi đăng ký vào học ngành Thiết kế Đồ họa.

- Học bổng Tài năng: 135 suất Học bổng Toàn phần và Bán phần cho thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có quốc tịch nước ngoài và 90 suất Học bổng Toàn phần và Bán phần cho thí sinh Việt Nam giành giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia và Hội thi Khoa học Kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần với môn mà thí sinh đã đoạt giải và có điểm thi IELTS từ 5.5 trở lên hoặc điểm tiếng Anh >=6 (điểm thi THPT).

