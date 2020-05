Ngày đầu đi học lại, học sinh mầm non quên cả tên bạn bè

Bà Nguyễn Thụy Thái Hòa, Hiệu trưởng Trường mầm non Trúc Đào (Q.Bình Tân), cho biết trong ngày đầu tiên trường có 77/144 học sinh (HS) tới lớp, vắng thêm 5 bé so với số đăng ký đi học lại trước đó của phụ huynh.

“Dù vắng khá nhiều nhưng trong ngày đầu tiên tới trường các bé rất vui. Nhiều em mừng tíu tít, chạy vào ôm chầm lấy giáo viên, bạn bè sau thời gian dài không gặp. Các con cũng ăn rất ngon, khen thức ăn cô giáo nấu. Thấy HS đi học lại vui vẻ, bản thân mình cũng vui lây. Hy vọng đến đầu tháng 6 thì các bé sẽ đi học đông hơn”, bà Thái Hòa chia sẻ.

Là trường công lập, sĩ số HS khá đông nên bà Hòa cho biết trường làm rất kỹ các công tác để đảm bảo an toàn cho HS, giáo viên. Ngoài các thiết bị y tế như máy đo thân nhiệt, xịt khử khuẩn, nước rửa tay, lập phòng cách ly … trường còn trang bị cả máy rửa tay tự động để HS có thể sử dụng trong trường hợp cần.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường mầm non 30.4 (Q.Bình Tân), cũng cho biết trong ngày đầu tiên trường có 61/103 HS đi học, đạt 60%. Con số này cũng cao hơn so với dự kiến chỉ có 50% bé trở lại trường trước đó.

“Nhiều phụ huynh đã cho con về quê từ hồi nghỉ học phòng dịch Covid-19 chưa đón lên, một số khác thì có hai con học cùng trường, họ đợi đến tháng 6 để cho bé lớp nhỏ và lớp lớn đi học cùng lúc, số phụ huynh khác thì vẫn đang nghe ngóng tình hình. Hiện chúng tôi đã thực hiện công tác đảm bảo an toàn cho HS nên trong thời gian tới tôi nghĩ tỷ lệ HS đi học sẽ cao hơn nhiều”, bà Toàn nói.

Tại Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ (Q.Gò Vấp), trong ngày đầu tiên có một vài bé khóc nức nở, bám chặt tay mẹ không muốn vào lớp. Khi được giáo viên an ủi, động viên, những em này đã nhanh chóng làm quen, vui chơi lại với bạn bè. Tỷ lệ HS đi học lại ở trường này khá cao khi có 102/145 bé, đạt 70,34%, cao hơn so với dự kiến trước đó của trường.

Đa số HS đều rất háo hức khi được quay trở lại trường, các em chỉ mất vài phút đầu để làm quen, nhớ lại tên bạn bè, giáo viên, sau đó mọi hoạt động đều đi vào ổn định.

Hiện các trường mầm non ở TP.HCM vẫn chưa tổ chức ăn sáng cho trẻ . Do vậy, để tạo điều kiện để phụ huynh cho con ăn sáng ở nhà, nhiều trường đã giãn khung thời gian đón trẻ, có thể kéo dài tới 8 - 8 giờ 30 mới đóng cửa trường. Còn thời gian trả HS được bố trí lệch giờ từ 15 phút để phụ huynh không cùng lúc tập trung quá đông trước cổng trường.

Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP.HCM, với bậc mầm non, từ 18.5 trẻ lớp lá đến trường, còn lớp mầm và chồi ngày 25.5. Đến ngày 1.6, các lớp nhà trẻ còn lại bắt đầu đi học trở lại.