Ngày đầu trở lại trường của học sinh Tây Ninh sau thời gian nghỉ vì Covid-19

Thầy Thơm cho biết thêm, sáng nay trường không tổ chức tiết sinh hoạt dưới cờ tập trung mà phân cho giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt tại lớp.

Cũng theo thầy Thơm, toàn thể nhà trường có 947 học sinh, ngày đầu tiên học sinh trở lại trường vắng 12 em, trong đó có 3 trường hợp phụ huynh chưa thật sự an tâm cho con trở lại học nên xin nghỉ thêm vài ngày. Còn lại một số trường hợp bệnh thông thường như đau bụng, cảm… và không có trường hợp nào sốt, ho, khó thở.

Thầy Nguyễn Văn Tài, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (TX.Hòa Thành), cho biết sau khi học sinh trở lại trường, nhà trường cũng đã tiến hành đo thân nhiệt để đảm bảo các em đến lớp an toàn.

Các em học sinh trở lại học tập trong giờ toán Ảnh: Giang Phương

Sau thời gian nghỉ học dài, các em trở lại trường học nghiêm túc Ảnh: Giang Phương

Đồng thời, nhà trường cho tạm dừng toàn bộ các hoạt động phong trào, tham quan, dã ngoại…Thầy Tài cũng cho biết thêm, số học sinh đến trường đạt trên 98%. Cụ thể, có 35 học sinh vắng trong tổng số 1.310 học sinh. Trong đó có 15 học sinh thì các em chưa đến trường vì lý do phụ huynh chưa an tâm, số còn lại có nhiều lý do khác, chưa có vấn đề bất thường biểu hiện về dịch bệnh Covid-19.