Nghệ An có 761 điểm 10 các môn thi tốt nghiệp THPT

Sáng 26.7, thông tin từ Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh này có 761 bài thi đạt điểm 10 . Trừ môn ngữ văn, điểm 10 có mặt ở tất cả môn còn lại, trong đó, riêng giáo dục công dân có 557 bài thi đạt điểm tuyệt đối.

Các môn có điểm 10 tiếp sau đó là ngoại ngữ với 120 bài thi, sinh học 27 bài, sử 22 bài, hóa học 15 bài, địa lý 12, toán 6 bài và vật lý 2 bài.

Nghệ An có một học sinh đạt thủ khoa toàn quốc khối C . Đó là em Đinh Thị Kim Ngân (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, TP.Vinh) với tổng 3 môn thi đạt 29,25 điểm. Trong đó, lịch sử 10 điểm, ngữ văn 9,5 điểm và địa lý 9,75 điểm. Điểm số này của Kim Ngân cũng bằng điểm số của một thí sinh ở tỉnh Khánh Hòa và là đồng thủ khoa khối C toàn quốc.