Nhà hóa học 14 tuổi của Phòng thí nghiệm Đại học Michigan

Nhà hóa học 14 tuổi đang trong quá trình lấy bằng cử nhân kép về mảng hóa học và khoa học máy tính trong 4 năm, theo trang Chemistry World.

Vào năm lên 10, cậu bé Liu đã biết mình muốn theo đuổi ngành hóa học khi tham gia vào chương trình You Be The Chemist năm 2015 của Mỹ.

Liu đã trở thành quán quân nhỏ tuổi nhất trong lịch sử giải này và ẵm số tiền thưởng 10.000 USD, đồng thời cậu cũng được vinh dự đến Nhà Trắng gặp Tổng thống lúc đó là Barack Obama.

“Tôi nghĩ rằng cuộc thi ấy đã làm cháy lên trong tôi lòng yêu hóa học”, cậu bé Liu nhớ lại. “Hóa học tồn tại ở khắp mọi nơi, các nguyên lý hóa học có thể áp dụng gần như ở mọi thứ”.

Hiện cậu bé Liu là chuyên gia chưa tốt nghiệp đại học đang làm việc ở phòng thí nghiệm Sanford. Vào năm 13 tuổi, Liu đã nhảy qua nhiều lớp để vào trung học, và cùng lúc đó bắt đầu tham gia nhiều khóa ở Đại học Toledo ở bang Ohio.

Sau khi hoàn tất các khóa trên, Liu dau đó tuổi quyết định chuyển đến Đại học Michigan và được nhận vào phòng thí nghiệm nổi tiếng của Mỹ và trở thành nhà hóa học 14 tuổi.