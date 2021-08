Nhiều địa phương đón sinh viên mắc kẹt ở TP.HCM vì dịch Covid-19 về quê

Trước khi lên xe, các sinh viên đã được khám sàng lọc, xét nghiệm nhanh Covid-19, đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ, kiểm soát dịch tễ... Các xe này cũng được xe chuyên dụng của cảnh sát dẫn đường.

Trước đó, từ cuối tháng 7, tiến sĩ Trần Thiên Phúc, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị địa phương này đồng ý tiếp nhận và hỗ trợ đưa 49 sinh viên về quê trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại địa phương này và các tỉnh lân cận.

Văn bản này cũng nêu rõ, để việc đón sinh viên diễn ra nhanh chóng và đảm bảo an toàn, UBND Đồng Nai đề nghị UBND TP.HCM cùng hỗ trợ và phối hợp. Trong đó, UBND Đồng Nai tổ chức lực lượng y tế xét nghiệm nhanh Covid-19 tại chỗ trước khi bố trí xe đưa đón sinh viên về Đồng Nai (nếu kết quả xét nghiệm âm tính toàn bộ). Trường hợp có mẫu dương tính với Covid-19 sẽ thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương. Phía Đồng Nai đề nghị TP.HCM hỗ trợ lộ trình di chuyển của đoàn được diễn ra liên tục.

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, PGS-TS Bùi Mai Hương, Trưởng phòng Quản trị thương hiệu và truyền thông Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho biết 44 sinh viên đã được về quê sáng nay trong tổng số 49 sinh viên Đồng Nai còn lưu trú tại KTX Bách khoa đến thời điểm này. Trong số các sinh viên còn lại, 3 trường hợp trước đó bị dương tính với Covid-19 đã được đưa đến Khu thu dung điều trị, 1 trường hợp đã được về nhà tại Đồng Nai và 1 sinh viên chuyển tới nhà người thân tại TP.HCM.

Cũng theo bà Hương, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trường đã khẩn trương, liên tục liên hệ với các địa phương, cơ quan y tế để đưa sinh viên về quê an toàn. Tính đến nay, 138 sinh viên tại KTX Bách khoa đã được hỗ trợ về quê Phú Yên, Khánh Hoà, Long An, Bình Thuận , Quảng Nam, Hậu Giang, Bến Tre, Huế, Nghệ An, Kiên Giang, Đồng Nai…