Nhiều người vừa ra đề vừa 'luyện' thi học sinh giỏi quốc gia

Sáng nay 20.1, vào lúc 8 giờ, chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận diễn ra tại Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn (Khu dân cư Bắc Xuân An, phường Xuân An, Phan Thiết, Bình Thuận).