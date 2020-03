Nhiều trường mầm non tư thục khó cầm cự vì dịch Covid-19

Mới đây, Trường mầm non tư thục Cô Tiên (Long Thành, Đồng Nai) đã ra thông báo tạm ngưng hoạt động.

“Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và thời gian nghỉ học kéo dài. Các trường mầm non tư thục gặp khá nhiều khó khăn. Hiện tại Trường mầm non Cô Tiên không đủ điều kiện để chi trả bảo hiểm và trả lương giáo viên trong thời gian nghỉ dịch bệnh vì không có nguồn thu”, thông báo viết.

“Nhà trường hiểu được rằng việc tìm trường mới cho các bé trong thời gian này là hết sức khó khăn. Tuy nhiên, nếu trường tiếp tục hoạt động thì sẽ không đủ kinh phí để chi trả các khoản”

Sau khi ra thông báo ngưng hoạt động, Trường mầm non Cô Tiên cũng tất toán các khoản chi của trường. Phụ huynh sẽ được thanh toán lại ¾ tiền cơ sở vật chất đã đóng, không thu học phí tháng 2, đồng thời yêu cầu những phụ huynh vẫn còn nợ học phí từ nhiều tháng trước thanh toán.

Tương tự, cũng trong ngày 29.2, cô T.T chủ một trường mầm non ở Biên Hoà (Đồng Nai) đã gửi tin nhắn tới tất cả giáo viên trong trường thông báo “chính thức ngưng hoạt động” từ ngày 1.3.

Lý do được trường này đưa ra cũng là do học sinh nghỉ học vì dịch Covid-19 trong thời gian dài. “Xin lỗi các quý thầy cô vì sự bất tiện này, cảm ơn quý thầy cô đã đồng hành cùng trường mầm non A.N trong thời gian qua”, cô T.T viết .