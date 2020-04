Nhờ làm da sinh học, 4 nữ sinh trúng thưởng 40.000 USD

Họ vừa chiến thắng cuộc thi khởi nghiệp Hult Prize khu vực Đông Nam Á (diễn ra online, kết thúc ngày 11.4) để trở thành đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hult Prize toàn cầu được tổ chức tại trụ sở Liên Hiệp Quốc. Trước đó, cả 4 sẽ nhận học bổng trị giá 40.000 USD để đến thành phố Boston, Mỹ tiếp tục tham gia khóa đào tạo chuyên sâu.

Nguyễn Kha Bảo Nhi, trưởng nhóm, cho biết bám sát chủ đề của cuộc thi năm nay là “Xây dựng một mô hình khởi nghiệp tác động tích cực đến hành tinh của chúng ta trên từng đồng doanh thu”, cả nhóm nhận ra một vấn đề hiện nay là nhiều người có thói quen sử dụng da thật từ động vật trong công nghiệp thời trang. Việc này vừa gây tổn hại động vật, đặc biệt động vật hoang dã, vừa ảnh hưởng lớn tới môi trường. Do vậy, cả 4 đã ngồi lại với nhau, lên ý tưởng làm sao để sản xuất được da sinh học từ chất hữu cơ, từ đó có nguyên liệu an toàn, bền vững cho ngành thời trang, giúp hành tinh xanh hơn. Một trong những thành phần để làm ra da sinh học là lá trà xanh, tuy nhiên công thức đang được giữ kín, để không gây bất lợi cho cuộc thi toàn cầu sắp diễn ra. Nhóm đang trong quá trình đăng ký sở hữu trí tuệ với sản phẩm trên.

Do đó, trong thời gian cách ly xã hội , không tới giảng đường, ngoài thời gian học trực tuyến tại nhà, cả 4 nữ sinh cũng chăm chỉ đọc sách, tìm hiểu tài liệu liên quan nghiên cứu khoa học. Do ảnh hưởng của Covid-19, vòng chung kết cuộc thi Hult Prize khu vực Đông Nam Á diễn ra trực tuyến. “Với chúng em, đây đều là lần đầu tiên tham gia một cuộc thi khởi nghiệp quốc tế và may mắn giành giải cao với dự án làm da sinh học từ chất hữu cơ. Cuộc thi toàn cầu sẽ còn nhiều thử thách, chúng em sẽ cố gắng”, Bảo Nhi nói thêm.