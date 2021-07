Những lưu ý cho thí sinh thi đợt 2 tốt nghiệp THPT

Mặc dù thời gian thi đợt 2 vẫn chưa được ấn định song các thí sinh cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, tránh tâm lý chán nản hay chủ quan để đạt kết quả tốt nhất .

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin không được kiểm chứng xung quanh mức độ công bằng giữa hai đợt thi . Những tin đồn về việc thi đợt 2 nhiều rủi ro, có thể không được thi hay các bạn thi đợt 1 sẽ có nhiều cơ hội xét tuyển vào các trường ĐH hơn, đang khiến các thí sinh hoang mang.

“Mình cứ sợ thi đợt 2 sẽ không kịp xét tuyển trường mình mong muốn. Cũng mong là đề thi của tụi mình sẽ không khó hơn so với đợt 1”, đó là những băn khoăn của Nguyễn Quốc An, một thí sinh tự do ở Long An.

Tuy nhiên, các thí sinh đừng bận tâm với những thông tin giả trên mạng vì lãnh đạo Bộ GD-ĐT nhiều lần khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo công bằng khi xét tuyển cho thí sinh cả hai đợt thi. Ngoài ra không có chuyện đề thi đợt 2 khó hơn đợt 1 mà sẽ được “cân đo đong đếm” hợp lý.

Đề thi đợt 1 năm nay được đánh giá là vừa phải, mức độ phân hóa hợp lý. Đề văn tuy có “ngoài dự đoán” của các thí sinh với tác phẩm Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh, nhưng cũng không khó để phân tích nếu đã học qua sườn ý chính. Tương tự, với đề toán và ngoại ngữ, các thí sinh đợt 1 dường như chỉ bị mất điểm nhiều do bị “gài” ở những câu cơ bản.

Cô Hà Thị Thanh Hà, giáo viên môn toán Trường THPT Bùi Thị Xuân, Q.1 (TP.HCM), chia sẻ: “Năm nay đề toán có phần “dễ thở”, tuy nhiên cũng không được chủ quan, nhất là ở những câu mức độ dễ thì phải kiểm tra lại nhiều lần cho chắc chắn, tránh bị mất điểm uổng phí”.

Từ đề thi môn ngữ văn, một lần nữa các giáo viên nhắc lại thí sinh lời khuyên nói mãi không thừa: Đừng bao giờ học tủ môn này vì rất dễ bị “tủ đè”.