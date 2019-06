Những lưu ý dành cho thí sinh dự thi THPT quốc gia

Danh sách một số máy tính bỏ túi được phép đem vào phòng thi Nhãn hiệu Casio là các dòng máy FX 570 MS, FX 570 ES Plus và FX 570VN Plus, FX 500MS, FX 500 VNPlus, FX 580VNX; Nhãn hiệu VinaCal là các dòng máy 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus; Nhãn hiệu Catel NT CAVIET là các dòng NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT-500ES Plus, NT-570VN Plus, NT-580EX. Hoặc Thiên Long FX590VN Flexio; Deli 1710, D991ES và các máy tính không có các chức năng theo quy định. So với năm 2018, một số máy tính được bổ sung như VinaCal 680EX Plus, các loại của dòng Cantel NT, Thiên Long, Delo. Trong khi đó, không còn những dòng máy tính Sharp, Canon, Vietnam Calculator năm 2018.