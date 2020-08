Những yếu tố quan trọng khi chọn trường cho trẻ mầm non

Vì thế, một môi trường giáo dục an toàn, khai phá tối đa tiềm lực của trẻ là những yếu tố phụ huynh cần cân nhắc khi chọn trường.

Môi trường an toàn và kích thích trẻ trải nghiệm

Trẻ mầm non ở độ tuổi rất hiếu động và tò mò về thế giới xung quanh nhưng lại chưa có nhận thức rõ ràng về sự vật, sự việc, con người và các nguy cơ. Vì thế, một môi trường không chỉ an toàn để trẻ sinh hoạt mà còn đáp ứng nhu cầu được vận động, trải nghiệm của trẻ được xem là yếu tố cân nhắc hàng đầu của phụ huynh khi chọn trường mầm non.

Để trẻ được phát triển an toàn và toàn diện về sức khỏe thể chất, tư duy và khả năng sáng tạo, ngoài việc đảm bảo tối đa các quy định về an toàn và vệ sinh, Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) chú trọng xây dựng hệ thống cơ sở vật chất với không gian đa mảng để trẻ học tập, vui chơi và vận động. Cụ thể như các sân chơi ngoài trời, hồ bơi, sân bóng dành cho hoạt động phát triển thể chất; hay hệ thống phòng học và phòng chức năng đa dạng như thư viện, phòng thí nghiệm, âm nhạc dành cho các hoạt động học tập, sáng tạo.

Môi trường truyền cảm hứng học tập và kích thích những trải nghiệm đầu đời của trẻ

Bên cạnh đó, mỗi học sinh được theo dõi sát sao về sự phát triển thể trạng, tư duy và tâm lý bởi sĩ số lớp nhỏ (từ 18-25 học sinh/lớp) được đảm trách bởi hai giáo viên và một bảo mẫu (chưa bao gồm giáo viên nước ngoài).

Chương trình giáo dục nền tảng tiếng Anh và công nghệ chuẩn Anh quốc

Nền giáo dục mở đòi hỏi thế hệ trẻ sự thành thạo và linh hoạt trong việc sử dụng ngôn ngữ, cập nhật các xu hướng phát triển của thế giới về khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Tại VAS, bên cạnh chương trình văn hóa quốc gia, nhà trường còn đưa vào giảng dạy chương trình tiếng Anh mầm non và Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT) dựa trên khung chương trình nền tảng tiền Tiểu học của Anh quốc (Early Years Foundation Stage).

Trẻ được học từ 10-20 tiết tiếng Anh mỗi tuần, đây là thời lượng học tiếng Anh nhiều nhất dành cho trẻ mầm non trong khối các trường song ngữ.

Trẻ luyện tập và giao tiếp tiếng Anh hằng ngày với giáo viên bản xứ tại VAS

Học sinh mầm non VAS cũng được làm quen với cách sử dụng máy tính và hình thành tư duy công nghệ từ sớm qua môn học ICT, được phát triển theo khung chương trình phổ thông của Anh quốc. Mô hình học tập đa hoạt động theo tiêu chí vui học giúp trẻ tự tin khám phá và tiếp thu các kiến thức mới một cách tự nhiên, thoải mái.

Phát triển hài hòa về trí tuệ cảm xúc (EQ), kỹ năng và năng khiếu

Song song với chương trình học thuật, VAS hiểu rằng việc phát triển trí tuệ cảm xúc (EQ), trang bị kỹ năng và bồi dưỡng năng khiếu cho trẻ cũng vô cùng quan trọng. Vì thế, VAS chú trọng xây dựng môi trường học tập năng động, giàu tính trải nghiệm để trẻ phát triển trí tuệ cảm xúc, các giá trị nhân phẩm, sự cảm thông và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng qua chương trình giáo dục “7 giá trị cốt lõi” hay các hoạt động bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó còn có các cuộc thi về thể thao, năng khiếu như VAS Olympics, VAS English Spelling Contest, VAS’s Got Talent, VAS Painting Contest… để trẻ trau dồi kỹ năng giao tiếp và các tiềm năng về thể thao, nghệ thuật.

VAS hiện có hơn 1.000 học sinh đang theo học bậc mầm non tại 6 cơ sở. Hoàn thành chương trình, các em được trang bị đầy đủ về kiến thức nền tảng, tâm lý cùng khả năng tiếng Anh để sẵn sàng bước vào chương trình tiểu học quốc tế Cambridge.