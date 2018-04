Nỗi lo ứng xử bạo lực trong giáo dục

Bị nhắc xóa hình xăm, học trò đâm thầy giáo trọng thương Vụ việc xảy ra tại Quảng Bình sáng 5.4. Theo Ban giám hiệu Trường THPT Trần Hưng Đạo (H.Lệ Thủy, Quảng Bình), sau khi dạy tiết thứ 3 môn vật lý tại lớp 12A6, thầy Nguyễn Văn Tiến (giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6) ra về thì bị HS Ngô Văn Công (ở xã Ngư Thủy Trung, lớp trưởng lớp 12A6) dùng dao bấm dài khoảng 15 cm đâm vào bụng ngay khu vực cổng trường. Thầy Tiến gục xuống sân, sau đó được đồng nghiệp đưa đến Bệnh viện đa khoa H.Lệ Thủy cấp cứu và tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để phẫu thuật. Nguyên nhân ban đầu là khi vào dạy, thầy Tiến thấy trên người Công có hình xăm nên đã nhắc nhở và cho nghỉ học về đi xóa. Công không đi xóa mà ra trước cổng trường ngồi đợi thầy Tiến. Gây án xong, Công vứt dao tại hiện trường và bỏ trốn. Công an H.Lệ Thủy đang truy tìm HS này và xử lý vụ việc. T.Q.Nam Chấm dứt hợp đồng với giáo viên bắt học sinh uống nước giặt giẻ Ngày 5.4, Trường tiểu học An Đồng (H.An Dương, TP.Hải Phòng) đã có quyết định chấm dứt hợp đồng với cô Nguyễn Thị Minh Hương (25 tuổi, GV chủ nhiệm lớp 3A5), người đã ép HS súc miệng bằng nước giẻ lau bảng. Trước đó, chiều 3.4, bà Trần Thị Ngọc Bảo, Hiệu trưởng Trường tiểu học An Đồng, nhận được phản ánh của ông Phạm Khắc Thảo, ông nội HS Phạm Phương Anh (HS lớp 3A5) về việc cô Hương bắt cháu uống nước vắt từ giẻ lau bảng để phạt tội nói chuyện trong lớp. Kết quả xác minh của Trường tiểu học An Đồng khẳng định có sự việc; cô giáo Hương cũng thừa nhận việc làm của mình và tối 3.4 đã viết bản kiểm điểm, xin lỗi gia đình cháu Phương Anh. Cô Hương có bằng cử nhân kinh tế và đại học sư phạm (văn bằng 2); ký hợp đồng lao động với Trường tiểu học An Đồng từ tháng 8.2017. Lê Tân