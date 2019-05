Oái oăm khen trẻ mầm non đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, xuất sắc

Nhiều cha mẹ tỏ ra bất ngờ khi con mình là trẻ mầm non được tặng giấy khen đạt danh hiệu “học sinh tiên tiến”, “học sinh xuất sắc”, “học sinh giỏi”. Thậm chí, nhiều người còn đưa lên mạng xã hội để hỏi cộng đồng mạng về cách khen thưởng của nhà trường có đúng với lứa tuổi, bậc học hay không.

Có nhiều trường còn phân chia trẻ từ 24 - 36 tháng tuổi thì tặng phiếu khen; trẻ từ 3 - 5 tuổi thì tặng giấy khen. Thực tế khen thưởng mỗi trường một kiểu và còn khiên cưỡng này đã tồn tại, diễn ra rất nhiều năm nay ở bậc mầm non không chỉ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Giấy khen của một trường mầm non trên địa bàn thành phố Thanh Hóa cũng khen thưởng trẻ mầm non lớp 4 - 5 tuổi là "đạt danh hiệu học sinh giỏi"

Trao đổi với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường mầm non Minh Lộc (xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa), cho biết mặc dù bản thân bà thấy việc tặng giấy khen cho học sinh của trường với nội dung “đạt danh hiệu tiên tiến” là không phù hợp với lứa tuổi mầm non . Nhưng do không có quy định cụ nào nói rõ việc khen học sinh mầm non như các bậc học phổ thông nên nhà trường tự quyết định khen thưởng theo hình thức trên.

“Ở trường chúng tôi trẻ từ 24 - 36 tháng thì tặng phiếu khen và khăn mặt cho các cháu. Phiếu ghi nội dung là “bé chăm ngoan”. Còn trẻ 3 - 5 tuổi thì tặng giấy khen. Tôi cũng nghĩ, nếu tặng giấy khen học sinh tiên tiến, học sinh giỏi, học sinh xuất sắc là không phù hợp, nhưng đúng là chúng tôi không biết khen bằng cách như thế nào. Chúng tôi xem trong điều lệ cũng không quy định cách khen thưởng như thế nào”, bà Tuyết nói.

Cũng như Trường mầm non Minh Lộc, tại Trường mầm non xã Hoằng Thanh (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), cũng áp dụng việc tặng giấy khen cho trẻ, cũng với nội dung "học sinh tiến tiến, học sinh giỏi". Bà Phùng Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoằng Thanh cho rằng cần có quy định cụ thể để các trường mầm non áp dụng một cách thống nhất, đồng bộ khi khen thưởng trẻ mầm non