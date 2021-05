Phan Anh Tuấn - chàng cơ phó sớm chinh phục ước mơ ở tuổi 22

Trường Quốc tế Á Châu là trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12. Với việc đào tạo song song chương trình giáo dục Việt Nam và chương trình tiếng Anh quốc tế theo chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards (Mỹ), Trường cung cấp cho học sinh nền tảng kiến thức khoa học và trình độ tiếng Anh tương đương học sinh các nước phát triển. Hàng nghìn học sinh của trường chuyển tiếp du học thành công ở bậc đại học, các cấp lớp phổ thông tại nhiều nước trên thế giới. Nhiều em còn giành học bổng và đậu vào các trường đại học top đầu thế giới như: Harvard, Yale, UC Los Angeles, UC Berkeley, UC Davis, UC Irvine, Central Washington University, Florida State University, Western Sydney University, Aalto University, California State Polytechnic University - Pomona, University of British Columbia, University of Cambridge, Santa Clara University, National University of Singapore (NUS)…