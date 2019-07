Phổ điểm thi THPT quốc gia 2019: Dồi dào nguồn tuyển

So với năm 2018, phổ điểm khối A năm nay số lượt TS có tổng điểm 3 môn ở từng nấc điểm đều cao vượt trội. Đặc biệt, càng lên nấc điểm cao, số lượt TS đạt được nấc điểm đó càng bỏ xa số lượt TS của năm ngoái. Cụ thể, số TS đạt được từ trên 15 điểm/3 môn trở lên năm nay là 225.649, chỉ cao hơn năm ngoái khoảng 12.000 lượt; nhưng đến nấc từ trên 16 điểm thì năm nay (201.435 lượt) vượt năm ngoái khoảng 25.000 lượt.

Nếu so với năm 2017, thì về tổng thể, nguồn tuyển cho các trường tốp giữa và tốp trên hai năm là tương đương nhau. Tuy nhiên, có điểm khác biệt là mức điểm cao (từ trên 24 điểm/3 môn trở lên) năm nay không đạt được so với năm 2017, nhưng ở các nấc điểm khá (từ trên 18 điểm đến 23 điểm) thì năm nay TS đạt được là nhiều hơn hẳn.

Trong 5 tổ hợp xét tuyển truyền thống A, A1, B, C, D, tổ hợp D có số TS có nguyện vọng xét tuyển ĐH cao nhất, 788.993 lượt TS, chiếm 99,6% so với tổng số TS có dự thi bài thi ngoại ngữ. Dù phổ điểm môn tiếng Anh tệ nhất trong số tất cả các môn thi, nhưng do có kết quả thi môn toán và môn văn kéo lên nên tổng điểm 3 môn thi của khối D không thấp nhất trong số 5 khối xét tuyển kể trên. Cụ thể, gần 56% TS có tổng điểm thi 3 môn từ trên 15 điểm trở lên.