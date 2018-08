Phụ huynh phản đối trường mầm non bốc thăm tuyển sinh

Năm học tới, có 93 hồ sơ đăng ký, nhưng nhà trường chỉ có 41 chỉ tiêu, vì vậy ban giám hiệu đã đưa ra hình thức bốc thăm. Tuy nhiên, khi nhà trường yêu cầu phụ huynh lên bốc thăm, thì đồng loạt phụ huynh đã đứng dậy, bỏ về vì cho rằng việc bốc thăm là vấn đề may rủi, tuyển sinh bằng hình thức này sẽ không công bằng khiến nhiều học sinh phải chịu thiệt thòi trong việc đi tìm trường mới.

Anh Hà Văn Thành, một phụ huynh có con 3 tuổi, nói: “Bây giờ nhà trường và chính quyền nói nếu phụ huynh nào bốc thăm không trúng thì phải đưa con vào trường tư học. Học trường tư thì ít nhất mỗi tháng cũng phải đóng 3 triệu đồng thì làm sao chúng tôi kham nổi”.

Bà Trương Thị Diện, Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Giang, cho hay phụ huynh không đồng ý bốc thăm là chính đáng. Tuy nhiên, do kế hoạch cắt giảm chỉ tiêu tuyển sinh của TP.Hà Tĩnh nên nhà trường bắt buộc phải làm theo. Mặc dù so với năm 2017 - 2018 thì năm học này hồ sơ nộp vào ít hơn và cơ sở vật chất của trường cũng vừa được đầu tư tốt hơn.