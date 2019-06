Phụ huynh vạ vật dưới trời nắng nóng chờ con hết giờ thi

Kết thúc buổi thi môn ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2019, tại 70 điểm thi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn ra an toàn. Nhưng do thời tiết nắng nóng gay gắt , nhiệt độ ngoài trời khoảng 35 độ C, nhiều nơi phụ huynh phải đội nắng chờ đón con em làm bài.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Quảng Xương 1 (thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), sau khi đưa con em mình đến điểm thi, nhiều phụ huynh ngồi ở các quán nước quanh khu vực thi chờ đón con em mình. Thời điểm vất vả nhất là từ khoảng 9 giờ, có hàng trăm phụ huynh bắt đầu đến trước khu vực cổng trường chờ đón các sĩ tử.

ẢNH MINH HẢI Phụ huynh đậu xe, ngồi sát mép đường quốc lộ 1A khu vực trước điểm thi chờ con em mình

Do điểm thi Trường THPT Quảng Xương 1 nằm sát quốc lộ 1A, khu vực trước cổng trường lại hẹp, nên nhiều phụ huynh đã phải đứng hoặc dựng xe xuống cả lòng đường quốc lộ 1A gây nguy hiểm vì lưu lượng xe qua lại rất đông.

Nhiều phụ huynh đã phải đứng dưới trời nắng nóng. Thậm chí, nhiều người còn đưa cả trẻ em đến để đón thí sinh sau khi thi xong.

Tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, như tại Trường THPT chuyên Lam Sơn, Trường THPT Nguyễn Trãi, THPT Hàm Rồng, THPT Đào Duy Từ, vì thí sinh chủ yếu ngụ ở thành phố Thanh Hóa, nên sau khi đưa con em đến điểm thi, không còn cảnh phụ huynh đứng chờ ngóng trước cổng trường. Chỉ đến khi hết giờ làm bài phụ huynh mới đến.

ẢNH MINH HẢI Phụ huynh chờ đón con em mình dưới thời tiết nắng nóng

Kỳ thi THPT quốc gia 2019 cụm thi tại tỉnh Thanh Hóa được bố trí 70 điểm thi ở các trường THPT trên địa bàn các địa phương. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là hơn 35.000 thí sinh. Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi được huy động gần 5.000 người.

Ngoài ra, để giúp đỡ thí sinh cũng như phụ huynh trong kỳ thi, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã huy động khoảng 2.100 tình nguyện viên là các đoàn viên, thanh niên túc trực ở các điểm thi , tổ chức phát nước uống miễn phí, ô che nắng, hướng dẫn thí sinh, phụ huynh đến các điểm trọ miễn phí nếu có nhu cầu.

ẢNH MINH HẢI Phụ huynh dựng cả xe xuống lòng đường quốc lộ 1A rất nguy hiểm

Công an các địa phương cũng đã bố trí lực lượng ở các điểm thi để đảm bảo an ninh trật tự trong ngoài khu vực thi. Đồng thời, hướng dẫn trật tự an toàn giao thông vào thời điểm thi sinh đến dự thi và khi thời gian làm bài kết thúc.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại cảnh phụ huynh chờ đón thí sinh dưới thời tiết nắng nóng gay gắt mà PV Thanh Niên ghi lại: