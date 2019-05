Quận đầu tiên công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp

Ông Tạ Tân, Trưởng phòng Giáo dục Quận Tân Phú, cho biết quận thực hiện nguyên tắc tuyển sinh là bảo đảm đủ chỗ học cho con em nhân dân trên địa bàn, không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, không tổ chức thi tuyển học sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6.

Bậc học mầm non, từ ngày 15 đến ngày 27.5, các trường mầm non rà soát hồ sơ và cập nhật đầy đủ, chính xác danh sách và số liệu trẻ đã học tại trường năm học 2018 - 2019. Căn cứ số liệu và danh sách này, các trường tổ chức cho phụ huynh đăng ký tiếp tục nhập học năm học 2019 - 2020 cho trẻ.

Từ ngày 21 đến ngày 22.6, UBND phường tổ chức gửi giấy gọi trẻ vào trường mầm non đến gia đình có trẻ sinh năm 2014 (chưa đi học mầm non). Từ ngày 24.6 đến ngày 24.7, Hội đồng tuyển sinh các tường mầm non tổ chức nhận hồ sơ nhập học.

Tuyển sinh vào lớp 1

Từ ngày 28.6, UBND phường đồng loạt gửi giấy gọi trẻ vào lớp 1 đến các gia đình theo danh sách và số lượng đã được Phòng GD duyệt.

Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1.7, các trường tiểu học công bố danh sách học sinh đồng loạt vào ngày 31.7.

Tuyển sinh vào lớp 6

Các trường THCS thực hiện tuyển sinh bắt đầu từ ngày 15.6 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 15.7.

Những học sinh đã học tăng cường tiếng Anh ở cấp tiểu học, được công nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học của chương trình và có điểm toàn năm từng kỹ năng tiếng Anh ở lớp 5 đạt từ 6 điểm trở lên hoặc có trình độ A2 theo khung CEFR như: chứng chỉ Cambridge Flyer đạt 10/15 khiên, hoặc TOEFL Primary Step 2 đạt 3/5 huy hiệu, hoặc cấp độ Breakthrough 48-53 (Breakthrough pass) của PTE Young Learners được bố trí vào lớp 6 chương trình tăng cường tiếng Anh. Phân tuyến như sau: Học sinh Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì vào Trường THCS Trần Quang Khải, học sinh Trường Tiểu học Âu Cơ vào Trường THCS Hùng Vương.

Theo quy định của UBND quận, bắt đầu từ ngày 15.5, các trường, các phường bắt đầu triển khai công bố kế hoạch tuyển sinh rộng rãi đến phụ huynh học sinh