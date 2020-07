Quy định tuyển sinh riêng của Trường THCS Nguyễn Văn Tố, TP.HCM

Theo đó, các trường mầm non tuyển sinh theo phân tuyến dịa bàn cư trú. Trong đó các trường mầm non 19/5, Măng non 1, Măng non 5 nhận học sinh từ 6 đến 12 tháng.

Tuyển sinh lớp 1

Phụ huynh học sinh đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn của UBND các phường gửi đến từng hộ gia đình vào ngày 15.7. Các trường tiểu học công bố danh sách học sinh vào ngày 1.8.

Các trường tiểu học: Võ Trường Toản, Dương Minh Châu, Triệu Thị Trinh, Thiên Hộ Dương tổ chức chương trình tiếng Anh tích hợp căn cứ theo việc đăng ký tự nguyện của phụ huynh học sinh.

Tuyển sinh lớp 6

Từ ngày 21 đến ngày 31.7, phụ huynh đăng ký hồ sơ trực tuyến cho học sinh theo phân tuyến mà các trường tiểu học đã thông báo.

Riêng Trường THCS Nguyễn Văn Tố có quy định tuyển sinh riêng với chỉ tiêu và các điều kiện như sau:

Năm học 2020-2021, trường tuyển 300 học sinh với điều kiện có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại quận 10, có hộ khẩu ở quận, huyện khác dành cho học sinh xét tuyển vào lớp tích hợp.

Những học sinh này hoàn thành chương trình tiểu học, cụ thể cuối năm học lớp 1 mỗi môn toán, tiếng Việt đánh giá bằng điểm số đạt từ 9 điểm trở lên. Từ lớp 2 đến lớp 5, học sinh đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện, tổng điểm 2 môn toán, tiếng Việt học kỳ 2 lớp 5 đạt 20 điểm.

Đối với học sinh học chương trình tăng cường tiếng Anh có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 5 môn tiếng Anh đạt từ 9 điểm trở lên ở mỗi kỹ năng. Khuyến khích có thêm các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như chứng chỉ Flyers đạt từ 13 khiên trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL Primary tối thiểu 3 huy hiệu cho mỗi kỹ năng hoặc PTE Young Learners cấp độ Quickmarch đạt Pas 4/5 sao…

Căn cứ vào kết quả học tập của năm 2019-2020 và điểm ưu tiên như sau: Học sinh được cộng 1 điểm vào kết quả xét tuyển là con liệt sĩ, con thương binh mất sức lao động 81% trở lên… Học sinh được cộng 0,5 điểm là con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lực lương lao động, con thương binh mất sức lao động dưới 81%...

Nguyên tắc xét tuyển thực hiện xét theo tổng điểm từ trên cao xuống, nếu học sinh có tổng điểm bằng nhau thì xét ưu tiên: Học sinh có năng lực vượt trội về ngoại ngữ, TDTT, văn nghệ, công tác Đội… Cha mẹ là cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương ngân sách trên địa bàn quận 10. Học sinh có hộ khẩu thường trú tại quận nhiều năm.

Học sinh đăng ký xết tuyển vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Văn Tố từ ngày 15 đến ngày 18.7.