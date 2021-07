Rèn ‘bàn tay vàng’ cho sinh viên CNTT và Kỹ thuật Điện-Điện tử ĐH Duy Tân

Đồng thời, đó cũng là cơ hội để sinh viên khối ngành Công nghệ thông tin và Điện-Điện tử của Nhà trường “rinh” về những giải thưởng lớn, hay mang đến cho cộng đồng xã hội những sản phẩm độc đáo và hữu ích.

Sinh viên Công nghệ - Kỹ thuật DTU học Trực tuyến cùng nhiều Phần mềm Mô phỏng/Chuyên dụng

Trong gần 2 năm qua, dù tình hình dịch bệnh phức tạp, ĐH Duy Tân vẫn luôn đảm bảo tiến độ học tập, thi cử và tốt nghiệp của hơn 20.000 sinh viên thông qua đầu tư nghiêm túc cho dạy và học trực tuyến (online).

Việc học tập trực tuyến giữa mùa dịch, đối với khối ngành Công nghệ-Kỹ thuật của ĐH Duy Tân, sinh viên sẽ học cùng với các hệ thống hỗ trợ đào tạo online như MyDTU, SAKAI, Zoom,... Các hệ thống này có đầy đủ các tính năng như đăng ký môn học, chi trả học phí, thời khóa biểu, cố vấn học tập, lịch thi,…; tạo lớp, quản lý lớp, quản lý học liệu, ra đề kiểm tra, nộp bài kiểm tra, chấm bài,… đáp ứng mọi yêu cầu cần thiết cho học tập online có chất lượng. Việc đầu tư mạnh vào các hệ thống portal, elearning, P2P video conferencing ở ĐH Duy Tân giúp các buổi học của sinh viên không bị ngắt quãng, treo, hay phải khởi động lại, upload và download tài liệu cũng luôn dễ dàng và thông suốt.

Sinh viên các ngành Công nghệ - Kỹ thuật Học/Thi/Bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến thuận lợi và hiệu quả tại ĐH Duy Tân

Khối ngành Công nghệ - Kỹ thuật bao gồm nhiều ngành học thiên về thực hành kỹ thuật nên các giảng viên ĐH Duy Tân khi dạy online đã phải dành nhiều tâm huyết tìm hiểu và áp dụng nhiều phần mềm hỗ trợ sinh viên học trực tuyến. Các giảng viên sử dụng thường xuyên các phần mềm thông thường như MS PowerPoint, Excel, ConceptDraw,… để truyền đạt các kiến thức chuyên môn một cách mạch lạc, dễ hiểu,... Bên cạnh đó, đối với việc học thực hành, sinh viên Công nghệ-Kỹ thuật sẽ được tiếp cận với nhiều phầm mềm thiết kế và mô phỏng khác nhau như: Matlab, Simulink, Altium Designer, Proteus… dùng để thực hành online cho lĩnh vực Điện, Điện tử, Viễn thông; hay các phần mềm thực hành Tự động hóa như: TIA Portal + Wincc Scada, Factory IO, Automation Studio, Universal Robot. Các môn học Đồ án CDIO còn sử dụng thêm phần mềm Thonny IDE để xây dựng chương trình cho Board máy tính mini Raspberry. Với các phần mềm chuyên dụng này, sinh viên khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ tại ĐH Duy Tân khi học online vẫn có thể thực hiện các bài thực hành tiệm cận với việc sử dụng các trang thiết bị thật nhằm hiểu sâu hơn các kiến thức chuyên môn.

Các sinh viên năm cuối phải làm Khóa luận tốt nghiệp/Đồ án tốt nghiệp giữa mùa dịch đều được Bảo vệ Luận văn/Đồ án Online thông qua Zoom (P2P video conferencing). Các sinh viên có thể bảo vệ theo cá nhân hoặc bảo vệ theo nhóm tùy hình thức tổ chức và phân đồ án hay khóa luận của giảng viên hướng dẫn. Khi bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp trực tuyến (online), các kỹ năng trình bày và thuyết trình của sinh viên sẽ được thể hiện và đánh giá một cách triệt để hơn qua quá trình truyền tải nội dung và “showcase” sản phẩm kỹ thuật qua mạng đến Hội đồng Khóa luận/Đồ án Tốt nghiệp. Mặc dù tất cả các giảng viên, sinh viên tham dự online nhưng việc đánh giá thành quả và sản phẩm thực tế (được nộp trước đó) của từng đồ án, khóa luận vẫn được thực hiện chặt chẽ và đúng với thực chất của các đồ án, khóa luận như khi bảo vệ trực tiếp.

Sinh viên Công nghệ thông tin học thực hành cùng dàn máy tính cực “chất”

Không chỉ phủ sóng Wifi toàn trường để sinh viên có cơ hội truy cập Internet, vào thư viện điện tử của ĐH Duy Tân để tra cứu thông tin ngành nghề hay cập nhật nhịp sống xã hội, thì riêng với ngành Công nghệ Thông tin, sinh viên sẽ được “thả sức” với hệ thống máy tính có cấu hình cao, hiện đại bậc nhất. Đặc biệt hơn cả, sinh viên học chuyên ngành Kỹ thuật Mạng/An ninh Mạng còn có cơ hội được rèn kỹ năng Quản trị Mạng và kỹ năng Chiến tranh Thông tin trên môi trường mạng đa năng ngay tại các phòng thực hành được trang bị theo hướng Open Lab và với hệ thống Data Center có kinh phí đầu tư hơn 3 triệu USD.

Hệ thống máy tính cấu hình cao được kết nối internet miễn phí hỗ trợ tối đa cho sinh viên học Công nghệ Thông tin

Năng lực khác biệt về Công nghệ Thông tin ngay trên sân nhà

Được chủ động nghiên cứu về Khoa học Máy tính hay thỏa sức thực nghiệm các mô hình tấn công/phòng thủ trong không gian mạng trên dàn máy tính hiện đại ngay tại trường, vì thế sinh viên Công nghệ Thông tin ĐH Duy Tân luôn tự tin tham gia vào đủ các loại các sân chơi.

Mỗi cuộc thi được tổ chức sẽ mang đến cho sinh viên cơ hội trải nghiệm những kiến thức khác nhau. Nếu cuộc thi DTU Innovation Cup là sân chơi sôi động với việc phát triển game thì Hackathon Up Studio hỗ trợ tạo ra các ứng dụng trên thiết bị di động với những giải thưởng vô cùng giá trị. Để đảm bảo về tính chuyên nghiệp, Microsoft Việt Nam cùng với các công ty phần mềm lớn nhỏ đã luôn đồng hành xuyên suốt các cuộc thi của sinh viên Duy Tân. Các sản phẩm của sinh viên Công nghệ Thông tin ĐH Duy Tân đã được các chuyên gia của Microsoft Việt Nam đánh giá là độc đáo với đồ họa đẹp mắt, có thể đưa lên kho ứng dụng di động để chơi ngay khi kết thúc cuộc thi.

Giành giải Nhất với sản phẩm “Công nghệ số” trong cuộc thi Hackathon App Studio, sinh viên Đỗ Minh Vương - ĐH Duy Tân cho biết: “Sân chơi Hackathon App Studio của Trung tâm Sáng tạo Microsoft (MIC) thực sự rất đặc biệt. Chúng em đã được thỏa sức sáng tạo khi thiết kế cũng như thể hiện những hiểu biết của bản thân về đất nước và con người Việt Nam. Tham dự cuộc thi này, sinh viên cảm nhận rõ hiệu quả trong việc kết hợp giữa lý thuyết với thực hành mà nhà trường đang triển khai. Cuộc thi đã giúp chúng em có cơ hội kiểm nghiệm kiến thức thông qua việc thực hiện các ứng dụng đồng thời giúp chúng em thỏa đam mê phát triển ứng dụng trên di động của mình”.

Sinh viên Công nghệ thông tin ĐH Duy Tân bản lĩnh vươn ra biển lớn

Sinh viên Công nghệ Thông tin DTU còn tham gia vào rất nhiều cuộc thi được tổ chức bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, Tập đoàn Viettel, Tập đoàn BKAV, Tập đoàn VNPT, Công ty Bảo mật VNSecurity,… “Đấu trường” chơi mà học vẫn “rinh” các phần thưởng lớn đã giúp sinh viên cơ hội tiếp thu các kiến thức chuyên sâu nhất ngay từ các chuyên gia trong nghề.

Sinh viên Công nghệ Thông tin giành giải cao ở nhiều cuộc thi lớn

Những sân chơi mang tầm quốc tế đã góp phần tạo dựng uy tín của sinh viên Duy Tân trong cộng đồng Công nghệ Thông tin:

- Đội hacker “mũ trắng” ISITDTU liên tục đứng Nhất, Nhì Việt Nam trong nhiều năm, xuất sắc lọt vào top 10 (xếp thứ 8/65 đội) tại vòng Chung kết cuộc thi “Insomni'hack 2019” tổ chức tại Thụy Sỹ, giành giải Nhất cuộc thi “Byte Bandits CTF 2019” do Viện Khoa học Công nghệ Quốc gia Ấn Độ tổ chức.

- Sinh viên Duy Tân nhiều năm vô địch cuộc thi An toàn Thông tin ASEAN khu vực miền Trung và giành giải Ba toàn quốc, đưa đội tuyển An toàn Thông tin ĐH Duy Tân lên xếp hạng 44 trên CTFTime năm 2019 (CTFTime là website số 1 thế giới trong lĩnh vực An toàn Thông tin với uy tín về việc thẩm định và xếp hạng các cuộc thi An ninh mạng trên toàn thế giới).

- Sinh viên Công nghệ Phần mềm DTU giành giải Nhất Cuộc thi Trình diễn pháo hoa trên máy tính 2014.

- Sinh viên IT DTU còn giành nhiều giải Nhất, Nhì, Ba qua các mùa tại Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam và Kỳ thi Lập trình sinh viên Quốc tế ICPC Asia.

Sáng đèn 24/7 để sinh viên Điện-Điện tử rèn nghề

Không bỏ lỡ những ý tưởng bất chợt vụt đến hay những đam mê theo đuổi dự án trong nhiều năm, các xưởng cơ khí được thiết kế “sao y bản chính” như của các doanh nghiệp Điện-Điện tử hay các phòng thí nghiệm Robot Công nghiệp, Viễn thông Cao cấp, Vi điều khiển, Điện tử Y sinh,… luôn được mở cửa… bất chấp thời gian để sinh viên thuận lợi trong quá trình thực hành làm nghề. Hoạt động đào tạo theo hướng liên ngành trong đó có sự phối kết hợp giữa ngành Công nghệ thông tin và Điện-Điện tử đã giúp sinh viên Duy Tân sáng tạo ra được những sản phẩm độc đáo mà không dễ tìm ở bất kỳ một “công xưởng” nào.

Hàng “khủng” hỗ trợ sinh viên học Điện-Điện tử

Ba anh em Robot DTU Thông minh mang sứ mệnh vì cộng đồng

Đưa ngành Trí tuệ Nhân tạo vào đào tạo phối kết hợp với nền tảng kiến thức Điện-Điện tử vững vàng, công tác chế tạo ra các Robot thông minh luôn là hướng đi được nhà trường khích lệ:

(1) iRobt - robot hướng dẫn hành khách đi máy bay bằng song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) là một trong 3 sản phẩm thú vị do giảng viên và sinh viên Duy Tân đang triển khai thực hiện. iRobt đang được đặt thử nghiệm tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng với nhiệm vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu của khách hàng thông qua phần mềm với giao diện người dùng thân thiện.

2 robot thông minh còn lại là:

(2) Robot dẫn người qua đường có còi hú để xin đường, và

(3) Cánh tay Robot đã được trao cho các em học THPT khuyết tật bàn tay ở tỉnh Quảng Nam.

iRobt - robot hướng dẫn hành khách đi máy bay (ảnh bên trái), Cánh tay Robot (ảnh trên bên phải) và Robot dẫn người qua đường

Các sản phẩm “Made in Duy Tân” có tính khả thi cao đã được đưa vào đời sống

Say mê với máy móc trong các phòng thí nghiệm - thực hành, nhiều ý tưởng của giảng viên và sinh viên ĐH Duy Tân dần trở thành hiện thực, góp phần hỗ trợ cuộc sống và mang đến nhiều niềm vui mới cho người dân.

Các sản phẩm đã được đưa vào sử dụng trong đời sống

Đó:

- Là những chiếc xe lăn điện được thiết kế và trao tặng cho những người khuyết tật trên địa bàn TP.Đà Nẵng,

- Là tủ cấp phát bao cao su thông minh nhằm giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn và nguy cơ lây lan các căn bệnh qua đường tình dục không an toàn được đặt tại một số phường ở Đà Nẵng,

- Là Robot kiểm tra mối hàn tàu thủy,

- Là Giường ngủ Thông minh Smartbed thông báo về nguy cơ đột tử cho người dùng đã giành giải Nhì cuộc thi Khởi nghiệp Công nghệ "Seeding your idea - Ươm mầm Ý tưởng" và giải Ba Cuộc khi Khởi nghiệp Quốc gia năm 2020…

Sinh viên Lê Thị Thu Ngân thuyết trình giới thiệu dự án Giường ngủ Thông minh Smartbed (ảnh trên) và Dự án được trao giải Ba

Cuộc khi Khởi nghiệp Quốc gia năm 2020

Sinh viên Lê Thị Thu Ngân - Đại diện nhóm sinh viên thực hiện dự án Giường ngủ Thông minh Smartbed chia sẻ: “Thiết kế được các sản phẩm có tính khả thi cao để thương mại hóa là mong muốn của hầu hết các bạn khi đang học tập trên giảng đường đại học. Chúng em rất may mắn khi được nhà trường hỗ trợ, luôn khích lệ và tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất cho sinh viên triển khai. Dự án này đã giành giải cao tại Cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia năm 2020, có cơ hội tranh tài tại cuộc thi Cup Khởi nghiệp Toàn cầu Entrepreneurship World Cup (EWC) và tiếp cận gần hơn với các nhà đầu tư quốc tế. Điều này vô cùng có ý nghĩa với các sinh viên đại học như chúng em".

Nhập học Trực tuyến vào ĐH Duy Tân tại http://nhaphoc.duytan.edu.vn trước 11.8.2021 để nhận e-Voucher từ 3 triệu đồng.