Sau gần nửa năm nghỉ học vì dịch: Nhiều phụ huynh chưa cho trẻ đi học lại

Tăng cường đảm bảo an toàn trong trường học HS các nhóm lớp đều đi học lại, ngoài việc phòng bệnh Covid-19, các trường mầm non còn tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho HS, từ việc kiểm tra lại toàn bộ vật dụng trong lớp như tủ đựng đồ, chọn đồ chơi an toàn, đến việc kiểm tra lại toàn bộ cây xanh trong trường. Bà Lê Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ (Q.Gò Vấp), cho hay ngay khi chọn trồng bất cứ cây gì trong trường bà đều nhờ tư vấn kỹ từ các công ty cây xanh; với những cây xanh đã có trước đó trường cũng thuê dịch vụ mé nhánh cành và kiểm tra thường xuyên.