Sinh viên Duy Tân nhận bằng tốt nghiệp của ĐH Keuka, Mỹ

Đây khóa đầu tiên ở Duy Tân nhận bằng tốt nghiệp do ĐH Keuka cấp sau khi hoàn thành 4 năm học ngành Quản trị kinh doanh tại ĐH Duy Tân , Việt Nam. Cùng với 19 sinh viên nhận bằng hôm nay, có 4 sinh viên cũng thuộc khóa đầu tiên này sẽ nhận bằng tốt nghiệp ngay tại ĐH Keuka ở Mỹ, sau khi chuyển tiếp học năm cuối ở bang New York, Mỹ.

TS Amy Storey - Hiệu trưởng ĐH Keuka trao Bằng tốt nghiệp cho sinh viên thủ khoa Nguyễn Thị Thanh (ảnh trái) và sinh viên quốc tế Trish Maguta Chương trình Lấy bằng Mỹ (ADP - American Degree Program) tại ĐH Duy Tân: Với Đại học Keuka: - Ngành học: Quản trị kinh doanh - Kiểm định: o Kiểm định trường: Kiểm định Vùng (cao nhất trong các hình thức kiểm định trường ở Mỹ) của Middle States Commission on Higher Education o Kiểm định chương trình: IACBE (International Accreditation Council for Business Education) - Học phí: 29,3 triệu đồng/học kỳ hay 2.500 USD / năm, thấp nhất trong các liên kết của ĐH Keuka ở Việt Nam do chính sách ưu đãi cho miền Trung Việt Nam. - Lợi thế (của Chương trình Keuka ở Duy Tân): PGS Gary Giss (Trưởng Khoa Liên kết Quốc tế của ĐH Keuka tại châu Á) đóng thường trú tại Đà Nẵng và trực tiếp tham gia giảng dạy sinh viên hằng ngày.

Thời khắc quan trọng đánh dấu việc kết thúc quá trình nỗ lực học tập ở ĐH để nhận tấm bằng Mỹ tại Việt Nam của các bạn sinh viên Duy Tân có sự chung vui của nhiều giáo sư, tiến sĩ trong nước và quốc tế, trong niềm hân hoan, tự hào của các bậc sinh thành và hạnh phúc trọn vẹn của các tân cử nhân. Anh hùng Lao động, Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị ĐH Duy Tân, TS Lê Nguyên Bảo - Hiệu trưởng ĐH Duy Tân cùng ban lãnh đạo nhà trường đã đón tiếp TS Amy Storey - Hiệu trưởng ĐH Keuka, GS-TS Tim Sellers - Phó hiệu trưởng ĐH Keuka, PGS Gary Giss - Trưởng khoa Liên kết Quốc tế của ĐH Keuka tại châu Á cùng đến trao bằng và chia vui với 19 tân cử nhân trong chương trình liên kết tại ĐH Duy Tân.

TS Lê Nguyên Bảo - Hiệu trưởng ĐH Duy Tân trao vòng hoa tốt nghiệp cho sinh viên Trần Thị Thanh Thảo Trực tiếp trao bằng tốt nghiệp của ĐH Keuka cho sinh viên ĐH Duy Tân, TS Amy Storey - Hiệu trưởng ĐH Keuka nhấn mạnh: "Một điều tôi luôn yêu thích ở các buổi trao bằng tốt nghiệp, chính là đại gia đình Keuka cùng nhau hội tụ. Mặc dù chúng ta cách trở hàng chục nghìn cây số, các em sinh viên và phụ huynh ở Việt Nam vẫn luôn là một phần lớn của ĐH Keuka. Chúng ta đến đây để cùng nhau chia sẻ niềm vui ngày tốt nghiệp, cùng hứa hẹn sẽ sống một cuộc đời thật hạnh phúc và thành công, cùng nhau trở thành những công dân tốt góp sức phát triển đất nước. Thành công của các em chính là niềm tự hào của ĐH Keuka, không chỉ riêng về sự nghiệp mà còn cả cuộc sống".

Trong số 19 sinh viên tốt nghiệp dịp này, 100% các bạn sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi và xuất sắc (có 8 sinh viên đạt loại xuất sắc). Đặc biệt có sinh viên Nguyễn Thị Thanh - nguyên Thủ khoa đầu vào ĐH Duy Tân đạt 28,25/30 điểm trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015; Giải Women in Business Award trong cuộc thi Go Green 2018, tại Atlanta Mỹ; Giải nhất tại Go Green Việt Nam 2017.

Hay sinh viên quốc tế Trish Maguta, đến từ đất nước Cộng hòa Zimbabwe xa xôi, đoại giải 3 trong Cuộc thi CDIO Academy 2018 diễn ra tại Nhật Bản với sản phẩm "Máy bay vận chuyển hàng hóa" khi đang học năm 3 tại ĐH Duy Tân.

Niềm vui nhận Bằng tốt nghiệp chương trình Lấy Bằng Đại học Mỹ tại Việt Nam của thầy và trò ĐH Keuka và ĐH Duy Tân Không giấu cảm xúc bồi hồi, sinh viên Nguyễn Thị Thanh chia sẻ:"Chúng em đã có một thời sinh viên tuyệt đẹp cùng với bè bạn tại Duy Tân. Những cảm xúc vui, buồn, lo lắng và hạnh phúc giờ đây đã trở thành kỷ niệm khó quên trong đời. Chúng em được đứng ở đây ngày hôm nay là nhờ đội ngũ cán bộ các phòng ban, khoa, trung tâm của ĐH Duy Tân đã luôn nỗ lực để tạo ra một môi trường học tập tốt nhất, nhờ sự khích lệ, ủng hộ vô bờ bến của gia đình và bạn bè. Quãng đường phía trước có thể còn lắm chông gai, nhưng chúng em tự tin rằng sẽ chinh phục được ước mơ của chính mình" .

Sinh viên Trish Maguta nhận định: “Không chỉ có chương trình đào tạo chất lượng, ĐH Duy Tân đã gây ấn tượng mạnh cho sinh viên nước ngoài chúng em bởi sự nhiệt tình của các thầy cô cũng như nỗ lực không ngừng hỗ trợ tích lũy các kỹ năng ‘mềm’ cho sinh viên. Lễ tốt nghiệp hôm nay là ngày em đã mong chờ từ rất lâu rồi, thậm chí sáng nay em không thể ăn vì quá hồi hộp. Em cảm ơn gia đình, bạn bè, thầy cô đã luôn bên em, động viên và dẫn dắt để em có được ngày hôm nay”.

Dành những lời tâm huyết nhất cho những Tân Cử nhân nhân ngày tốt nghiệp, TS Lê Nguyên Bảo khẳng định: “Hôm nay là một ngày trọng đại trong cuộc đời và là thành quả sau 4 năm nỗ lực học tập trên giảng đường của các em để có được một thành tích học tập tốt nhất. Đây cũng là thời điểm đánh dấu bước chuyển mình trong sự nghiệp của các bạn trẻ, là khởi điểm cho nhiều sự lựa chọn mới: sẽ bước chân vào đời để tự kiếm sống hay tiếp tục học lên cao hơn hay khởi nghiệp? Song hành cùng nỗ lực học tập của các em chính là quá trình vươn lên đầy quyết tâm của nhà trường với những thành tích đáng ghi nhận về nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và kiểm định quốc tế. Tất cả những điều ĐH Duy Tân làm không ngoài mục đích để mỗi sinh viên tốt nghiệp cầm tấm bằng hôm nay đủ tự hào trước bạn bè trong nước và quốc tế, trước doanh nghiệp và với người thân trong gia đình”.