Sinh viên Duy Tân nhận Học bổng Nữ sinh viên Kỹ thuật AmCham 2019

Chương trình Học bổng Nữ sinh viên Kỹ thuật AmCham được các công ty gồm: AmCham, Intel, Coca-Cola, Axcela Vietnam phối hợp thực hiện với mục tiêu hỗ trợ tài chính cho các sinh viên nữ, đồng thời khuyến khích các bạn nữ lựa chọn theo học và xây dựng sự nghiệp trong các ngành kỹ thuật có tỷ lệ sinh viên nữ khá khiêm tốn tại các trường đại học Việt Nam. Đến nay, chương trình đã trao tổng cộng 315 suất học bổng cho các nữ sinh viên kỹ thuật xuất sắc với tổng trị giá 2 tỉ 530 triệu đồng. Không chỉ hỗ trợ về mặt tài chính, chương trình còn tạo cơ hội để các bạn nữ sinh viên kỹ thuật tìm hiểu thêm thông tin về các công ty của chương trình này và tìm hiểu cơ hội việc làm từ các công ty công nghệ kỹ thuật cao.

Sau khi nhận thông tin về chương trình học bổng này từ thầy Hà Đắc Bình - Trưởng khoa Điện - Điện tử, ĐH Duy Tân, sinh viên Thu Hà đã “mạnh dạn” gửi đơn đăng ký xét tuyển. Là nữ sinh có thành tích học tập nổi trội trong trường, cho đến nay, Thu Hà đã giành rất nhiều các giải thưởng lớn như:

- Vô địch Quốc gia Cuộc thi Go Green in the City 2018,

- Giải Nhì tại Chung kết khu vực Đông Á Cuộc thi Go Green 2018,

- Giải Women in Business,

- Top 20 nữ sinh tiêu biểu cả nước trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ 2018,

- Giải Nhất Dự án Kinh tế Cộng đồng ĐH Duy Tân năm 2016,

- Giải Nhất Nghiên cứu Khoa học ĐH Duy Tân 2016 và giải Nhì năm 2017,

- Sinh viên 5 tốt cấp thành phố 2018,

- Sinh viên tiêu biểu ĐH Duy Tân 2018,

- Giải Ba tại Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp quốc gia năm 2017,

- Giải Ba tại Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học TP.Đà Nẵng năm 2017,

- Giải Nhì Ý tưởng Khởi nghiệp ĐH Duy Tân năm 2018,

- …

Sinh viên Đoàn Thị Thu Hà (bên trái) cùng bạn đồng hành nhận giải Women in Business Với chuỗi thành tích "khủng" như vậy, Thu Hà khá tự tin mình sẽ được nhận học bổng của AmCham. "Thế nhưng khi biết được danh sách có tới 171 bạn nữ sinh viên đến từ các trường ở khu vực miền Trung và miền Nam…, em biết 'núi cao còn có núi cao hơn' và nhắc nhở bản thân không được chủ quan đồng thời phải có sự chuẩn bị tốt cho vòng phỏng vấn. Vậy nên khi biết tin mình nhận được học bổng này, em rất vui và còn có chút tự hào nữa.

Học bổng AmCham là động lực giúp em cố gắng phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn trong học tập. Để có được kết quả như ngày hôm nay, em muốn gửi lời cảm ơn đến ĐH Duy Tân và các thầy cô trong khoa đã luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để em từng bước thực hiện ước mơ của mình. Những giải thưởng có được khi học tại trường sẽ mở ra cho em nhiều cơ hội quý giá sau khi tốt nghiệp, đồng thời cũng là những kỷ niệm không thể quên được mỗi khi nhớ về thời sinh viên của mình”, Hà hào hứng chia sẻ.