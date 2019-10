SIU đăng cai cuộc thi ‘Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN’ khu vực miền Nam

Cuộc thi “Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2019” do Bộ GD-ĐT phối hợp Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức. Cuộc thi nằm trong khuôn khổ sự kiện thường niên “Ngày an toàn thông tin Việt Nam” năm 2019, là năm thứ 10 được tổ chức trên phạm vi cả nước và là năm đầu tiên có sự tham dự của các đội sinh viên đại diện các nước ASEAN (dự kiến có 9 đội).

Cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng và nâng cao nhận thức về an toàn thông tin (ATTT) cho sinh viên của các học viện, trường đại học và cao đẳng. Qua đó khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, dạy - học và nâng cao nhận thức về ATTT trong các nhà trường. Đây cũng là cơ hội để sinh viên ngành công nghệ thông tin của Việt Nam giao lưu và học hỏi với sinh viên các nước ASEAN.

Sinh viên SIU tranh tài tại cuộc thi “Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2018”

SIU với lợi thế về chuyên môn và nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đặc biệt là cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế, hiện đại, tiện nghi đã và đang hoàn tất công tác chuẩn bị để đáp ứng tốt nhất cho các thí sinh về tham gia dự thi vòng sơ khảo khu vực miền Nam dự kiến diễn ra vào ngày 3.11.2019.

Nhà hát Diên Hồng của SIU với sức chứa 500 chỗ ngồi là nơi diễn ra lễ khai mạc cuộc thi “Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2019”

Đại diện SIU cho biết nhà trường rất đề cao vai trò của công nghệ thông tin nói chung và vấn đề an toàn thông tin trong phát triển của thế giới hiện đại, nhất là trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0. Trường hiện đào tạo 2 chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực này đó là khoa học máy tính và kỹ thuật phần mềm. Đây cũng là 2 trong số những chuyên ngành đào tạo nổi bật tại trường. Sinh viên của SIU luôn đảm bảo được bồi dưỡng, cập nhật tri thức công nghệ hiện đại và thực hành, rèn luyện kỹ năng chuyên môn không chỉ ở giảng đường mà còn thông qua các câu lạc bộ công nghệ, hoạt động tham quan thực tế doanh nghiệp... Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các cuộc thi về tin học, lập trình thu hút đông đảo sinh viên tham gia, đồng thời khuyến khích sinh viên tham dự các cuộc thi về an toàn thông tin, các cuộc thi lập trình trong nước và quốc tế.

Hội thi Olympic Tin học SIU mở rộng 2019 - sân chơi dành cho học sinh, sinh viên yêu thích công nghệ do SIU tổ chức

SIU bày tỏ niềm vui khi Ban tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ATTT ASEAN 2019” đã tín nhiệm và lựa chọn trường là nơi đăng cai tổ chức đồng thời kỳ vọng sinh viên của trường sẽ gặt hái được thành công khi tham gia thử sức tại cuộc thi.