Sở GD-ĐT An Giang nói gì về điểm thi môn ngữ văn tốt nghiệp THPT cao bất thường?

Tối 28.8, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Trần Tuấn Khanh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, cho hay điểm thi môn ngữ văn tốt nghiệp THPT 2020 của thí sinh tỉnh An Giang cao vừa được Bộ GD-ĐT công bố đã phản ánh đúng thực chất về chất lượng giáo dục của tỉnh.

Thí sinh dự thi tại Trường THPT Nguyễn Công Trứ, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang ra về sau khi thi xong môn ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 (Ảnh Trần Ngọc)

Cụ thể, ông Trần Tuấn Khanh dẫn chứng: “Dựa trên mặt thống về điểm thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT thì điểm trung bình tất cả các môn thi trong 4 năm qua của tỉnh An Giang đều nằm trong tốp 10 của cả nước và đều đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Riêng các môn về mặt xã hội như: Văn, sử, địa, giáo dục công dân,…tỉnh An Giang đều có chất lượng rất ổn định và đều nằm trong thứ hạng cao của cả nước nên có thể nói các môn xã hội là một thế mạnh của thí sinh An Giang".

Theo Phó giám đốc Sở GD-ĐT An Giang, với kết quả thi có tính ổn định, không phải là hiện tượng trồi, sụt thất thường thì không có chuyện tỉnh An Giang gian dối trong việc đánh giá chất lượng giáo dục. "Gần đây Bộ GD-ĐT cũng đã công bố đối sánh giữa điểm học bạ và điểm thi thì tỉnh An Giang nằm trong nhóm bình thường, không có sự chênh lệch. Điều đó cũng thể hiện việc chúng tôi kiểm tra, đánh giá thường xuyên đối với học sinh được đảm bảo theo quy định. Nói chung, chủ chương của tỉnh và của ngành là phải tổ chức học thật, thi thật", ông Khanh cho biết.

Trường THPT Chu Văn An (H.Phú Tân, tỉnh An Giang) nơi có thí sinh đạt điểm 10 môn ngữ văn (Ảnh Trần Ngọc)

Theo ông Khanh, qua kỳ thi tốt nghiệp THPT từng năm, Sở GD-ĐT tỉnh An Giang đều có giải pháp để chấn chỉnh. "Thông qua các hoạt động tư vấn chuyên môn hội đồng bộ môn của các môn học, sau mỗi kỳ thi thì chúng tôi đều có chỉ đạo tổ bộ môn của từng trường đánh giá lại về mặt chuyên môn trong năm học và có tổng kết, đánh giá của cả tỉnh. Những môn học nào của trường nào mặt bằng còn thấp so với tỉnh thì hội đồng bộ môn sẽ tổ chức dự giờ để tư vấn cho giáo viên bộ môn và góp ý xây dựng nội dung chương trình, góp ý về cách kiểm tra, đánh giá học sinh. Những giải pháp này đã mang lại hiệu quả, chất lượng giáo dục ổn định chứ không phải tự nhiên mà có được”, ông Khanh nói.

Số lượng thí sinh đạt điểm từ 9,5 môn ngữ văn trở lên của các tỉnh, thành phố Lê Hiệp

Theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 vừa được công bố, thí sinh của tỉnh An Giang có điểm trung bình môn ngữ văn cao nhất cả nước, với 7,62 điểm. Trong đó, An Giang có 1.471 thí sinh đạt điểm thi môn ngữ văn từ 9 điểm trở lên, chiếm đến 9,76% tổng số thí sinh dự thi. Riêng, thí sinh đạt điểm từ 9,75 trở lên của An Giang chiếm đến 50% tỷ lệ cả nước, trong đó có 1 học sinh trường THPT Chu Văn An (H.Phú Tân) đạt điểm 10 tuyệt đối.