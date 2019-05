Sơn La nâng điểm 'bạo tay' hơn hẳn Hòa Bình

Trong số những TS lao dốc đột ngột còn phải kể đến L.V.H, số báo danh 140003xx. Điểm công bố trước đây của L.V.H gồm: toán 8,8; sử 9,5; trong khi điểm sau thẩm định là toán 0, sử 3.

Theo phân tích của Thanh Niên, mặc dù danh sách TS có điểm thi gian lận của Hòa Bình dài hơn Sơn La, 64 so với 44, nhưng mức độ nâng điểm của Sơn La “bạo tay” hơn hẳn Hòa Bình.

Với môn toán, Sơn La có 17 TS được nâng khống 5 điểm trở lên mỗi em. Trong đó, 8 TS được nâng từ 6,6 đến 9 điểm. Với môn ngoại ngữ, mức nâng cũng “bạo liệt” hơn, với 7 em được nâng khống từ 6,6 đến 8,8 điểm. Vì thế, dù điểm thật của các em chỉ được 1, 2, 3 điểm nhưng điểm công bố lần đầu em nào cũng đều trên 9 điểm ngoại ngữ.

Nhiều TS là con em cán bộ các ngành công an (7 trường hợp) và giáo dục (12 trường hợp). Một số khác là con em các cán bộ có chức sắc ở địa phương. Phần lớn các TS đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường công an, quân đội. Sau khi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an điều tra vụ án gian lận điểm thi ở Sơn La , một số TS đã lặng lẽ rời bỏ, không nhập học trường công an. Nhưng một số vẫn tiếp tục học. Khi có kết quả thẩm định, các trường công an đã “trả về địa phương” 25 TS Sơn La.