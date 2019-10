Sự kiện Pearson Day: Mở rộng cánh cửa từ lớp học ra thế giới

Tâm điểm của sự kiện này là chuỗi các hoạt động chuyên môn với sự tham gia của nhiều chuyên gia giáo dục hàng đầu trong nước và quốc tế, đặc biệt là các chuyên gia đến từ Pearson - Tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới.

Chủ đề năm nay mang thông điệp “Từ lớp học ra thế giới: tiến bộ, linh hoạt và quốc tế hóa”- (From the classroom to the World: Progression, Mobility, Internationalization). Với các hoạt động thiết thực, phong phú, Pearson Day thu hút đông đảo khách mời đến từ các trường quốc tế, song ngữ, các trung tâm Anh ngữ và tổ chức giáo dục, trường đại học hàng đầu ở Việt Nam. Tham dự sự kiện này, khách mời sẽ được cập nhật những xu hướng mới nhất trong giáo dục và cùng chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia giáo dục; thảo luận về các vấn đề như học tập suốt đời, quốc tế hóa giáo dục và các kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21…

Giải thích về chủ đề nêu trên của sự kiện Pearson Day, ông Alan Malcolm, Giám đốc Pearson khu vực châu Á nói rằng: Thế giới ngày nay không ngừng phát triển do đó giáo viên phải chủ động thay đổi để đáp ứng sự thay đổi của thế giới. Đã đến lúc lớp học không chỉ dạy và học theo truyền thống phải chuyển đổi, mở rộng tầm nhìn theo hướng tiến bộ, linh hoạt, quốc tế hóa.

Tương tự, bà Jane Forrest, Giám đốc Marketing Toàn cầu - mảng giảng dạy ngôn ngữ Anh tại Pearson chia sẻ rằng việc đổi mới phương pháp giảng dạy ngôn ngữ đòi hỏi phải gắn với thực tiễn. Theo đó, những kỹ năng, kiến thức, nội dung giáo trình phải luôn chân thực, nhằm dạy ngôn ngữ thực sự đang được sử dụng trong đời sống và kỹ năng thực sự cần thiết trong thực tế. Điều này sẽ kích thích và nuôi dưỡng mục tiêu học tập suốt đời của tất cả mọi người.

Chuyên gia ngôn ngữ - Tiến sĩ Trần Hương Quỳnh (Đại học Sư phạm Hà Nội) cũng đầ cao vai trò của giáo viên dạy ngôn ngữ trong việc hỗ trợ, giúp học sinh đạt được các kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21. Cụ thể là các kỹ năng cộng tác, giao tiếp, có tư duy phản biện, năng lực sáng tạo và biết giải quyết các vấn đề đặt ra… Theo tiến sĩ, khi xã hội phát triển và xu hướng việc làm thay đổi quá nhanh thì chúng ta phải chuẩn bị và trang bị cho học sinh năng lực sáng tạo, kỹ năng chuyên sâu để thích ứng với sự chuyển đổi cũng như công nghệ mới.

Đại diện Tập đoàn Pearson và các đối tác tham gia hội thảo

Pearson Day còn có sự tham gia của Tập đoàn giáo dục EMG Education với tư cách là đối tác chiến lược của Pearson tại Việt Nam (VN). Có thể nói EMG là một điển hình trong việc triển khai thành công các chương trình giáo dục và chuẩn khảo thí quốc tế của Pearson tại VN. Từ nhiều năm qua, EMG đã triển khai các chương trình dạy Toán, Khoa học bằng Tiếng Anh theo khung chương trình phổ thông quốc tế của Pearson Edexcel. Bên cạnh đó EMG còn giới thiệu các chuẩn tiếng Anh thiếu nhi PTE Young Learners, tiếng Anh tổng quát PTE General và PTE Academic. Các chuẩn khảo thí quốc tế này đem lại lợi ích cho đông đảo người học VN. Tại sự kiện này, ông Anthony Monaghan - Chuyên gia Học vụ cao cấp của EMG Education đã chia sẻ kinh nghiệm và một số phương pháp tích hợp khung chương trình quốc tế Pearson Edexcel vào giảng dạy cho học sinh Việt Nam. Đó là các phương pháp giảng dạy tích hợp nội dung và ngôn ngữ CLIL, quá trình phối hợp giữa các khung chương trình để học sinh có được kỹ năng và kiến thức chuẩn quốc tế, đồng thời vẫn giữ bản sắc dân tộc Việt Nam.

Thành công trong hợp tác giữa EMG Education với Tập đoàn Pearson cho thấy tầm nhìn chiến lược phù hợp với mục tiêu đổi mới của nền giáo dục Việt Nam. Đây sẽ là cầu nối mang lại lợi ích và cơ hội học tập suốt đời cho người học ở nước ta, thích ứng với những thay đổi như vũ bão của thời đại công nghệ 4.0.