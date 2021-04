Tâm thư của phụ huynh: Hy vọng tân bộ trưởng nghĩ đến hạnh phúc cho người học

Cần môi trường an toàn để tiếp nhận hạnh phúc Ông Tú viết: “Người học hạnh phúc cần môi trường an toàn để tiếp nhận hạnh phúc. Một môi trường an toàn là một môi trường không có quá nhiều tầng lớp giám sát. Một học sinh hiện nay ngoài giám sát của thầy cô còn đang phải chịu sự giám sát đầy quyền lực của lớp trưởng, sao đỏ. Chúng ta đang tạo ra những phân cấp quyền lực ngay trong học trò bằng đủ thứ chức danh và quyền lực. Ở nền giáo dục Đức, không có lớp trưởng mà chỉ có “phát ngôn viên” của lớp. Vấn đề dân chủ trong học đường vẫn mới dừng lại ở hình thức thay vì thực chất: Nói cho học sinh nghe và nghe học sinh nói. Không xây dựng được dân chủ trong học đường là triệt tiêu hạnh phúc. Vẫn còn bất công trong môi trường học đường thì vẫn còn nuôi dưỡng mầm mống của bạo lực học đường, bắt nạt học đường. Người học hạnh phúc thế nào khi thầy cô dần mất đi cảm xúc hạnh phúc khi đứng trên bục giảng? Bao nhiêu thầy cô tâm huyết với việc giảng dạy, truyền đạt kiến thức nhưng dần bị bào mòn bởi cơm áo gạo tiền, bởi các công việc ngoài chuyên môn? Thầy cô có bao nhiêu thời gian để được trò chuyện, lắng nghe học trò nữa khi khối lượng công việc đã chiếm hết thời gian của họ? Khi mà những giờ sinh hoạt lớp ngắn ngủi chỉ đủ trách phạt học sinh làm mất thi đua của lớp?