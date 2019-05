Tăng chỉ tiêu xét tuyển đại học bằng học bạ, lo ngại 'chạy đua' bảng điểm đẹp ?

So với năm ngoái, tỷ lệ chỉ tiêu của “phương thức khác” tăng 6%, về số lượng tăng gần 37.000. Ngay cả với những trường sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển, điểm học bạ cũng chiếm vai trò quan trọng khi một số trường đã đưa điểm học lực của ứng viên như một tiêu chí để có nhận hồ sơ xét tuyển.

Nếu như những năm trước đây, xét tuyển bằng học bạ được phụ huynh và thí sinh ngầm hiểu là phương thức của các trường tốp dưới nhằm mục đích tuyển cho đủ chỉ tiêu mà bỏ qua yêu cầu về chất lượng đầu vào thì những năm gần đây nhận thức ấy đã thay đổi do một số trường tốp trên cũng đã bắt đầu sử dụng điểm học bạ để xét tuyển.

Điển hình là khối trường công an , khối trường từ rất nhiều năm nay có mức điểm chuẩn cao nhất nước. Năm nay, các trường công an lần đầu tiên đưa điểm học bạ vào không chỉ với tư cách là một tiêu chí có tính chất điều kiện để xét tuyển mà còn là một tiêu chí cấu thành điểm xét tuyển. Chẳng hạn, với Học viện Cảnh sát nhân dân, hồ sơ của thí sinh chỉ đủ điều kiện được xét tuyển khi học lực các năm THPT phải đạt từ trung bình trở lên, các môn học thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển vào học viện phải đạt từ 7 điểm trở lên trong từng năm học THPT. Riêng thí sinh dự tuyển tổ hợp B00, ngoài điều kiện trên, thì học lực năm lớp 12 phải đạt loại giỏi. Đến khi xét tuyển, Học viện Cảnh sát nhân dân tiếp tục sử dụng điểm tổng kết 3 môn trong tổ hợp thí sinh dùng để xét tuyển của 3 năm lớp 10, 11, 12 với tỷ lệ 25% so với tổng điểm học bạ + điểm thi (điểm thi là 75%).