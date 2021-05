Tạp chí của ĐH Duy Tân được đưa vào Danh mục SCOPUS

Đây là tạp chí do Đại học (ĐH) Duy Tân (DTU) và Tổ chức EAI (European Alliance for Innovation) có 90.000 thành viên đến từ 167 quốc gia, đồng tài trợ và tổ chức xuất bản.

Tạp chí Mạng Công nghiệp và Hệ thống Thông minh của ĐH Duy Tân và EAI

SCOPUS được xây dựng từ tháng 11.2004, thuộc sở hữu của Nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan). Đây là một cơ sở dữ liệu thư mục chứa 57 triệu bản tóm tắt, gần 22.000 danh mục từ hơn 5.000 nhà xuất bản, trong đó hơn 30.000 là các tạp chí đánh giá chuyên ngành trong các lĩnh vực Khoa học, Kỹ thuật, Y tế, Xã hội, Nghệ thuật và Nhân văn. Để được đưa vào danh sách SCOPUS, các tạp chí phải được đánh giá rất nghiêm túc về chất lượng, mức độ ảnh hưởng, danh tiếng của nhà xuất bản, sự uy tín và đa dạng của các tác giả, ban biên tập…

Tạp chí Mạng Công nghiệp và Hệ thống Thông minh của ĐH Duy Tân tập trung vào các chủ đề:

- Ứng dụng của mạng cảm biến không dây,

- Dữ liệu lớn,

- Mạng truyền thông tin và điều khiển trong công nghiệp,

- Tính toán thông minh trong tự động hóa,

- Giải thuật tiến hóa,

- Trí tuệ nhân tạo (AI),

- Máy học (Machine Learning),

- Thiết kế phần cứng và phần mềm cho các hệ thống thông minh,

- Mô phỏng và kiểm thử các mạng công nghiệp và hệ thống thông minh, các ứng dụng cho thành phố thông minh, khu công nghiệp thông minh, y tế điện tử, giao thông thông minh,…

- Các ứng dụng đa phương tiện, phương pháp nhận dạng, quản lý nội dung, quản lý tri thức,…

Các đề tài này được nghiên cứu và thể hiện thông qua các bài báo khoa học nhằm cung cấp cho độc giả các kiến thức sâu và rộng, hỗ trợ đẩy mạnh phát triển khoa học kỹ thuật trong Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Nhóm đánh giá để đưa Tạp chí mạng Công nghiệp & Hệ thống thông minh vào hệ thống dữ liệu SCOPUS đã nhận định: “Ngày nay, càng có thêm nhiều người quan tâm đến các lĩnh vực mà tạp chí đang công bố. Mức độ ảnh hưởng của tạp chí trong ngành khá cao thông qua số lượng trích dẫn lớn. Chúng tôi sẽ luôn theo dõi sự tiến bộ của tạp chí cả trong vấn đề chất lượng phản biện, văn phong khoa học,… Chúng tôi cũng ghi nhận về một ban biên tập được đánh giá là xuất sắc với Tổng Biên tập có uy tín cao trong cộng đồng khoa học”.

Anh hùng Lao động, Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Duy Tân tặng hoa cho lãnh đạo tạp chí trong ngày giới thiệu ấn phẩm năm 2018

Hiện tại, GS-TS Dương Quang Trung giữ chức Tổng biên tập Tạp chí, TS.Lê Nguyên Bảo - Hiệu trưởng ĐH Duy Tân giữ chức đồng Tổng biên tập Tạp chí.

GS-TS Dương Quang Trung chia sẻ: “Một Tạp chí quốc tế chuyên ngành có thực sự uy tín, thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn, của các nhà nghiên cứu, của độc giả là giới khoa học và các đối tượng nghiên cứu ứng dụng hay không, đều nhờ vào các tên tuổi xuất hiện trên Tạp chí cùng các bài báo, các công trình, các phát hiện mới của các tác giả và các trích dẫn từ tạp chí. Bởi vậy, việc mời cho được và phát huy có hiệu quả những ‘cây bút’ khoa học, các cộng tác viên chuyên ngành có uy tín luôn là nhiệm vụ hàng đầu của Ban biên tập để tạp chí luôn là một ấn phẩm có chất lượng, có ích trong cộng đồng xã hội”.

Được biết, hiện nay, ở Việt Nam chỉ có 9 tạp chí được ghi nhận trong Hệ thống Danh mục của SCOPUS và Tạp chí Mạng Công nghiệp và Hệ thống Thông minh (EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems) của ĐH Duy Tân là tạp chí đầu tiên và duy nhất của một cơ sở giáo dục hay nghiên cứu ở miền Trung Việt Nam được vào danh mục SCOPUS.