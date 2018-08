Thí sinh miền núi phía bắc trúng tuyển Học viện An ninh chiếm tỷ lệ cao

Đang xin Bộ Công an cho chủ trương hướng xử lý Ông Nguyễn Văn Ly, Cục trưởng Cục đào tạo, Tổng cục Chính trị, Bộ Công an, cho biết hiện cục này đang soạn thảo báo cáo gửi lãnh đạo Bộ Công an để xin chủ trương hướng xử lý, nhằm đảm bảo chất lượng nguồn tuyển cho các trường công an nhân dân và sự công bằng công tác tuyển sinh vào các trường công an nhân dân. “Nếu lãnh đạo Bộ Công an cho chủ trương, có thể chúng tôi sẽ làm việc với Bộ GD-ĐT để kiểm tra các bài thi. Nếu cần thì đối chiếu với học bạ, với quá trình học của TS xem có gì nghi vấn không. Bài thi nào cần giám định để xác định kết quả thật thì sẽ giám định”, ông Ly nói.