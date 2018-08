Thí sinh Sơn La lọt vào tốp 3 điểm cao nhất Y Hà Nội là ai?

Thí sinh có điểm thi cao bất thường



Trường đại học Y Hà Nội đã thông báo trên trang của mình danh sách 1.172 thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2018. Trong đó ngành y khoa (còn gọi là y đa khoa) có 463 em, y khoa phân hiệu Thanh Hóa 115 em, răng hàm mặt 79, y học dự phòng 74, y cổ truyền 58, điều dưỡng 126, dinh dưỡng 70, xét nghiệm y học 60, khúc xạ nhãn khoa 72, y tế công cộng 55.

Trong danh sách 1.172 thí sinh nói trên, em đạt điểm thi 3 môn toán, hóa, sinh cao nhất là Lê Bá Hoàng, 29,55 điểm, là một thí sinh của Phú Thọ. Em đạt điểm cao nhì là Lê Ngọc Trung, 29 điểm, thí sinh của Hà Nội. Còn em điểm cao thứ ba là Võ Hoàng Long, 28,4, thí sinh của Sơn La . Cả 3 em đều trúng tuyển ngành y đa khoa.

Nếu tính diểm xét tuyển (bao gồm cả điểm ưu tiên), Võ Hoàng Long vẫn nằm trong tốp 3 do được cộng 0,75 điểm ưu tiên khu vực.

Được biết, Võ Hoàng Long là học sinh lớp 12A11 Trường THPT Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Trường này có thầy Phó hiệu trưởng Đặng Hữu Thủy, 1 trong 5 bị can bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố ngày 31.7 vừa qua, do liên quan đến vụ án sửa điểm thi tại Hội đồng thi THPT quốc gia Sở GD-ĐT Sơn La.

Trong chuyến công tác tại Sơn La hồi trung tuần tháng 7 vừa qua, phóng viên báo Thanh Niên đã được nghe chia sẻ của nhiều người dân Sơn La về việc họ nghi ngờ có chuyện “mua điểm” ở trường Tô Hiệu mà thí sinh Võ Hoàng Long là một trong số những cái tên được nhắc đến như một minh chứng.

Tuy nhiên, cô Phương cũng cho biết là những bạn trong lớp học giỏi hơn Long có điểm thi THPT quốc gia 2018 chỉ ở mức làng nhàng, tầm 5 - 6 điểm/ môn. Về điểm thi của Long, toán 9,4 hóa 9,5 sinh 9,5, cô Phương xin phép từ chối việc bình luận.

Thanh Niên có được, lớp 12A11 Theo dữ liệu kỳ thi THPT quốc gia 2018 màcó được, lớp 12A11 trường Tô Hiệu có 43 học sinh, kết quả thi THPT quốc gia chỉ duy nhất có 1 em đạt điểm toán cao là Võ Hoàng Long, 9,4 điểm. Em điểm toán cao thứ nhì kém Long đến 3 điểm (6,4). Tiếp theo có 3 bạn được 6 điểm, 3 bạn được từ 5 đến 5,4. Còn lại tất cả đều dưới điểm trung bình (từ 1,6 điểm đến 4,8 điểm).

Điểm các môn hóa và sinh của Long tiếp tục vượt trội tương tự. Cụ thể, Long đạt 9,5 điểm sinh, cao hơn bạn “về nhì” 3 điểm. Đặc biệt, Long đạt 9,5 điểm hóa, cao hơn 2 bạn “về nhì” 5 điểm (các bạn này chỉ được 4,5 điểm). Như vậy, học sinh lớp 12A11 trường Tô Hiệu không ai có nổi điểm trung bình môn hóa, trừ Long. Ngoài 3 môn này, các môn để xét tốt nghiệp (văn, lý, tiếng Anh) của Long chỉ đạt trung bình hoặc kém.

“Hỏi làm gì”!

Khi chúng tôi tìm đến gia đình Long ở tổ 4 phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, ông Chiến, bố của Long đang ngồi trông quán net của gia đình. Thấy chúng tôi muốn hỏi chuyện về Long, ông Chiến từ chối tiếp chuyện rồi đứng lên bỏ ra ngoài. “Việc học hành thi cử là của cháu, tôi không biết”, ông Chiến nói.

Trước khi Trường đại học Y Hà Nội công bố điểm chuẩn, chúng tôi đã liên hệ với mẹ Long (trước đó dù gọi nhiều lần nhưng đáp lại là thông báo số máy tạm khóa). Chị Xuyên, mẹ của Long, cho biết từ lớp 11 Long đã xác định con đường mình sẽ đi là vào đại học, vì thế mà Long đã rất cố gắng.

Khi được hỏi Long học thêm ở những đâu để có kết quả thi đó thì mẹ Long trả lời: “Cháu học ở trường, rồi tự học ở nhà. Cháu học trong sách giáo khoa, rồi học trêm mạng. Gia đình chúng tôi làm gì có điều kiện mà cho cháu đi học thêm nơi nọ nơi kia!”, rồi nói thêm: “Cháu học thế nào việc của cháu, hỏi làm gì!”.

Khi chúng tôi hỏi gia đình quan sát có thấy Long đau khổ không khi thời gian qua phải chịu sự nghi ngờ, những đàm tiếu do có kết quả thi cao bất thường, mẹ Long nói: “Cháu chẳng việc gì phải xấu hổ. Cháu làm được bài thì kết quả mới được như thế. Nó là công sức bao nhiêu đêm cháu rèn luyện,học hành”.