Thi THPT quốc gia: Buồn vui những ngày gác thi

Tôi làm cán bộ coi thi kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Hôm đó là ngày thi môn văn, một thí sinh đang làm bài thì ngẩng lên nhìn tôi và nói “Thầy ơi, cho em mượn cây bút, bút của em đã hết mực”. Tôi đưa em mượn cây bút duy nhất mình mang theo để dành ký tên hoặc ghi các biểu mẫu cần thiết, trong lòng hơi bực “Đi thi mà bút viết không chuẩn bị cho kỹ, tuổi trẻ bây giờ thật lạ!”. Kết thúc buổi thi, em thí sinh chờ tôi ở ngoài cửa phòng gửi trả cây bút kèm lời cám ơn. Tôi nói “Em rút kinh nghiệm, lần sau đi thi nhớ mang thêm một cây bút nữa nhé!”. Em cười bẽn lẽn “Dạ thầy, em mang theo hai cây đấy chứ! Cây bút của em, cây bạn em tặng nói vật may mắn! Ai dè, cây của em tự nhiên đang viết bị nghẹt mực, cây bạn em tặng thì viết lại không ra dù ở nhà em thử viết vài chữ là viết được đó ạ! May mắn đâu không thấy…”. Nghe em nói tôi cũng muốn phì cười. “Thôi thì thầy tặng em cây bút đó, hy vọng nó không bị hết mực giữa chừng!”. Em hơi chững lại chút, sau đó cám ơn và chào tôi ra về. Tôi thấy gương mặt em vui hẳn lên…

Ngày thi môn toán, lúc gọi tên thí sinh vào phòng thi, một em thí sinh xin phép “Thầy ơi, đây là bao lì xì may mắn, nội con xin cho con, thầy cho con mang vào phòng thi để lấy may mắn nha!”. Đó là một phong bao lì xì nhỏ xíu, màu đỏ, được em để trong bìa sơ mi giấy tờ của mình. Tôi nói “Con chịu khó mở phong bao này ra cho thầy xem bên trong nhé!’. “Dạ không được thầy ơi, như vậy không còn may mắn nữa! Phải bí mật!”. “Không sao đâu, thầy bói nói thầy có số thi cử lắm, thi đâu đậu đó, nên thầy xem mà vẫn giữ được sự may mắn!”. Nghe thế, thí sinh đó mở phong bao lì xì ra cho tôi xem. Khi kiểm tra kỹ bên trong không có gì vi phạm quy chế, an toàn, tôi cho phép em mang vào. Em mừng rỡ, cám ơn rối rít. Quan sát, tôi thấy, trước khi làm bài, em đưa phong bao lì xì lên trước ngực, nhắm mắt và miệng thì thầm gì đó xong mới cầm bút làm bài một cách đầy tự tin…