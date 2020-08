Thi tốt nghiệp THPT 2020: Tiếp tục có thí sinh F1 phải dự thi đợt 2

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên- Huế, cho biết qua rà soát trong kỳ thi, trên địa bàn tỉnh có 4 học sinh thuộc diện F1, sẽ được dự thi đợt 2.

Trong khi đó, tại Bà Rịa-Vũng Tàu, một chiến sĩ Cảnh sát PCCC phải thi tốt nghiệp lần 2 . Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh này, cho biết trên địa bàn có 1 thí sinh (TS) thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh phải thi đợt 2 do TS này tham gia hội thao ngành công an tại Đà Nẵng từ ngày 16 - 21.7. Khi về địa phương, có biểu hiện ho, sốt nên được cách ly tại Trung tâm y tế TX.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu), xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính.

Tại Quảng Trị, đến 17 giờ chiều qua 9.8, Sở GD-ĐT phải thay thế 178 giáo viên và 58 cán bộ làm công tác phục vụ công an vì liên quan đến 2 bệnh nhân Covid-19

"Không phải ai trong đời học sinh cũng có kỳ thi rất đặc biệt, thi trong dịch Covid-19"

Thí sinh được bố trí thi ở phòng dự bị

Sở GD-ĐT Đắk Nông cho biết kỳ thi, toàn tỉnh có 31 TS được bố trí dự thi tại các phòng thi dự bị để bảo đảm an toàn phòng dịch. Các trường hợp này đều là TS tự do và qua khai báo y tế có lịch sử di chuyển từ vùng dịch trở về, hiện đang được cách ly theo dõi ở cơ sở y tế hoặc ở nhà.

Chiều 9.8, trong buổi thi môn toán, khi đến điểm thi tại Trường THPT Phan Chu Trinh, TX.Sông Cầu (Phú Yên), một TS đã bị tai nạn giao thông. Hiện gia đình đã đưa TS này đến cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Nhiều cán bộ xã vượt hàng trăm km để tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Đức Nhật

Cán bộ xã vượt 300 km đi thi

Ngày 9.8, nhiều cán bộ xã từ các vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã vượt hàng trăm ki lô mét để dự thi, trong đó có không ít người đã thi đến lần thứ 4.

Tại điểm thi Trường THPT Duy Tân (TP.Kon Tum), chúng tôi gặp ông A Thê (44 tuổi) và được ông cho biết ông là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mường Hoong (H.Đăk Glei, Kon Tum). Trước đây, do là vùng sâu vùng xa, đường đi khó khăn nên ông chỉ học đến lớp 9 rồi nghỉ học. Sau đó ông Thê đi bộ đội rồi phục viên và được bầu làm cán bộ xã. Ngày 7.8, ông từ xã Mường Hoong bắt xe đò đi hơn 300 km về TP.Kon Tum thuê trọ để đi thi. Đây là lần thứ 4 ông đi thi.

Cùng chung tâm trạng, ông A Ban (45 tuổi), Phó chủ tịch UBND xã Mường Hoong, cho biết để đến được điểm thi, ông cùng nhiều cán bộ xã phải bắt xe từ xã ra trung tâm H.Đăk Glei. Sau đó từ trung tâm huyện đón thêm một chuyến xe khác về TP.Kon Tum để dự thi. Quãng đường chỉ hơn 300 km nhưng phải mất hơn 6 tiếng di chuyển.

Kỳ thi năm nay ở Đắk Nông có ông Nguyễn Văn Cường (53 tuổi) là TS có tuổi đời cao nhất dự thi tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An (TP.Gia Nghĩa). Ông Cường đang là cán bộ Hội Cựu chiến binh xã Nghĩa Thắng (H.Đắk R’lấp, Đắk Nông). TS này cho biết trước đây do hoàn cảnh gia đình khó khăn ở quê nên chỉ học đến lớp 9. Năm 1998, ông cùng gia đình từ Nghệ An vào Đắk Nông lập nghiệp, sau đó tham gia công tác tại Hội Cựu chiến binh xã.