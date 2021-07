Thi tốt nghiệp THPT ở 'tận cùng Tổ quốc'

Phan Thị Út (HS lớp 12, Trường THPT Cái Nước) cho biết: “Trong phần nghị luận văn học môn ngữ văn, em trúng tủ, còn đề toán ổn hơn môn văn ”. Theo Út, đề thi tốt nghiệp THPT môn toán năm nay không khó và em tự tin làm đúng hơn 70%.

Thí sinh kết thúc môn thi Phạm Vũ Lâm

Tương tự, Nguyễn Thảo My (HS lớp 12, Trường THPT Cái Nước): “Em nghĩ rằng năm ngoái cho thơ năm nay sẽ cho văn xuôi, tuy nhiên, đề cho bài thơ Sóng (Xuân Quỳnh)”. Đối với môn toán, My chia sẻ đề cho từ 37 - 40 câu dễ lấy điểm và những câu còn lại có độ phân hóa cao. Với kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, My hy vọng sẽ đỗ vào ngành ngôn ngữ Anh Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Lập nhóm liên lạc gia đình thí sinh

Trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, cụm thi Cà Mau lên phương án chống dịch đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Cái Nước, khâu coi thi được thực hiện nghiêm ngặt, an ninh. Xe cứu thương, đội an ninh trật tự được huy động trực ở cổng và các chốt để kịp ứng phó nhanh trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, Đội tiếp sức mùa thi còn lập nhóm hỗ trợ ở bên ngoài khu vực thi, liên lạc với gia đình thí sinh khi đến giờ tập trung mà vẫn chưa đến địa điểm thi tốt nghiệp THPT.

Anh chị ơi cố lên!

Xung quanh khu vực thi tốt nghiệp THPT, tình nguyện viên tập trung ở các chốt hướng dẫn và xịt sát khuẩn cho thí sinh trước khi vào phòng thi. Tình nguyện viên đều là những "đàn em" lớp 10, 11 tham gia đăng ký đội tiếp sức mùa thi để hỗ trợ "đàn anh" của mình.

Bạn Phạm Chí Công (HS lớp 11, Trường THPT Cái Nước) hy vọng 100% các anh chị đỗ tốt nghiệp. Công động viên: "Anh chị cứ việc lo thi nhé! Bên ngoài đã có em đây hết mình".

Lần đầu tiên làm tình nguyện, Nguyễn Diễm My (HS lớp 11, Trường THPT Cái Nước) được đi cổ vũ anh chị vượt vũ môn nên cảm thấy phấn khởi khi có thêm nhiều bạn bè. My bày tỏ: “Anh chị ơi cố lên nhé! Khi anh chị thi xong với tâm trạng thoải mái em cảm thấy vui lắm! ”