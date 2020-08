Thu điện thoại, tháo đồng hồ đưa cho con căn thời gian ‘chiến đấu’ với môn toán

Nhiều phụ huynh lo sợ con cầm theo điện thoại vào phòng thi vi phạm quy chế, nên đã tháo vội đồng hồ đưa cho con để biết căn thời gian làm bài thi.

Một trong số đó là bà Nguyễn Thị Lan, phụ huynh của thí sinh Nguyễn Xuân An Hạnh, thi tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng. Bà Lan cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , việc ôn thi của các con bị trễ gần 2 tháng so với những năm trước.