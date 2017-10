Phương Thảo chia sẻ: “Những năm tháng học đại học của mình luôn bận bịu với việc học tập và tham gia các hoạt động đoàn hội để tích lũy kỹ năng sống. Bởi mình nghĩ, thời gian không đợi một ai và nếu làm được việc gì có ích cho bản thân, gia đình và xa hơn nữa là cho xã hội ngày mai được tốt hơn thì ta hãy bắt đầu từ hôm nay. Chính vì vậy, thời sinh viên, mình có mặt trong các chương trình tình nguyện và có những dự án đáng tự hào như gây quỹ do mình khởi xướng (Book4Share, Summer Haze).



Chia sẻ về cách học tiếng Anh hiệu quả của bản thân, Thảo nói: “Với mình thì phải tìm được niềm vui trong việc học. Đam mê là nền tảng cho việc học ngoại ngữ và mình thích nghe nhạc, đọc thơ bằng tiếng Anh. Ngoài ra, thì phải cực kỳ chăm chỉ luyện tập”.





Trả lời câu hỏi vì sao nhiều bạn trẻ học tiếng Anh hoài nhưng không nói được? Thảo cho biết: “Việc không nói được, cũng một phần là do cách học rất rập khuôn, theo côngg thức. Ví dụ: lúc nào hỏi 'How are you' thì ai cũng trả lời là "I'm fine thank you and you". Nếu hỏi một câu hơi khác, như "How are you doing" thì có nhiều người sẽ không biết cách trả lời. Và vì người châu Á hay sợ mắc lỗi, sợ sai nên ngại nói. Do đó, cái em muốn chia sẻ với các bạn trẻ từ kinh nghiệm bản thân là sự tự tin và sự sáng tạo trong ngôn ngữ để có thể diễn đạt ý tưởng theo cách của mình”.

Trước xu hướng giới trẻ ngày nay hội nhập không những trong khu vực và toàn cầu, Phương Thảo cho rằng: “Một trong những kỹ năng quan trọng nhất chính là ngoại ngữ. Đó là cầu nối kết nối con người với con người, cho phép những người từ nhiều nền văn hóa khác nhau có thể thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Ở góc độ khác, thị trường việc làm sẽ mở rộng, mọi người có thêm cơ hội làm việc ở các quốc gia khác nhau mà khi đó kỹ năng ngoại ngữ sẽ là nền tảng để mỗi người nâng cao năng lực cạnh tranh của chính mình".

Chia sẻ về bí quyết đạt danh hiệu thủ khoa kép, Thảo nói: “Bước vào đại học, mình đã xác định sau bốn năm cần phải có kiến thức chuyên ngành vững và kinh nghiệm đủ để thành công trong sự nghiệp. Mình lập kế hoạch nhằm hoàn thành mục tiêu đó bằng cách học tập chăm chỉ, chủ động tìm tòi hơn, làm việc bán thời gian để có kinh nghiệm thực tế, làm tình nguyện để nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Và khi làm bất kỳ việc gì mình đều nỗ lực hết sức mình”.

Nói về những dự định tương lai của mình, Thảo bật mí: “Mình sẽ tiếp tục trển khai dự án tiếng Anh sáng tạo The learning tree với mục tiêu phát triển kỹ năng tiếng Anh song song với giáo dục tư duy sáng tạo. Với The learning tree, tụi mình muốn truyền cho các em tình yêu đối với tiếng Anh và có thể sử dụng công cụ ngôn ngữ này để viết, kể, sáng tạo những thứ của riêng các em. Và trong tương lai xa hơn một chút, mình mong muốn có thể trở thành một nhà giáo dục có khă năng truyền cảm hứng và tạo ra một thế hệ trẻ có đủ bản lĩnh, kỹ năng để hội nhập toàn cầu”

Ngoài học giỏi tiếng Anh với điểm số IELTS 8.0, TOELF iBT 111/120, Phương Thảo còn là Đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á (SSEAYP 2017); Đại biểu đại diện cho Việt Nam tham gia các diễn đàn lãnh đạo trẻ châu Á tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) năm 2016; Đại biểu tham gia chương trình “Thanh niên ASEAN và doanh nghiệp xã hội’ tại Thái Lan năm 2017; giải nhất cuộc thi “Water Quality Management” tại Thái Lan năm 2016.

Bên cạnh đó Phương Thảo còn lọt vào Top 10 thí sinh xuất sắc của cuộc thi “ASEAN Citizens” năm 2016; đạt danh hiệu “Thanh niên sư phạm điển hình” Up awards 2016.

Vinh danh 85 thủ khoa năm 2017 Ngày 21.10, Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức lễ “Vinh danh thủ khoa năm 2017”, với sự tham dự của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu. Ban tổ chức đã tuyên dương, tặng thưởng cho 84 thủ khoa (39 sinh viên thủ khoa đầu vào và 45 thủ khoa tốt nghiệp, đồng thời cũng là cán bộ đoàn, hội của các trường ĐH-CĐ tại TP.HCM). Tham dự buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu khuyên: “Tôi mong và tin tưởng các bạn không những biết vận dụng và phát huy tốt những kiến thức đã tích lũy được trong quá trình học tập, rèn luyện vào thực tiễn cuộc sống mà còn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, năng động sáng tạo của một cán bộ đoàn-hội. Không những thế, các bạn sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết và lan tỏa tinh thần ấy đến bạn bè, những đồng nghiệp trong tương lai”.



