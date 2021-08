Tin tức giáo dục đặc biệt 18.8: Còn cơ hội cho thí sinh tự do vào đại học?

N.T.T là cựu học sinh Trường THPT Cần Giuộc, tỉnh Long An, tốt nghiệp THPT năm 2018. Ước mơ của T. là đỗ y khoa Trường ĐH Y dược TP.HCM, nên từ 2 năm nay T. quyết tâm ôn thi lại để ước mơ thành hiện thực. Do sống tại TP.HCM nên T. đăng ký dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại TP.HCM. Đợt 1, T. không thể dự thi do nơi T. ở thực hiện giãn cách. Đợt 2, khi biết tin TP.HCM không tổ chức thi, T. đã xin dự thi tại quê nhà. Nhưng sau đó, tỉnh Long An cũng không tổ chức thi đợt 2. Vì thế, T. chỉ còn trông chờ vào cơ hội xét tuyển vào Trường ĐH Y dược TP.HCM bằng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM