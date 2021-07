Tin tức giáo dục đặc biệt ngày mai 15.7: Điểm thi môn văn tốt nghiệp ra sao?

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (15.7) còn thông tin về dự kiến thời gian thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM áp dụng biện pháp “vừa chấm thi, vừa chống dịch” khắt khe chưa từng có; Gia cảnh ngặt nghèo và ước mơ đến với ngành tâm lý học của cô học trò nhỏ kém may mắn; Giúp trẻ có văn minh kỹ thuật số trong giai đoạn ở nhà vì dịch Covid-19

Phổ điểm môn ngữ văn cao hay thấp?

Mặc dù đề thi môn văn tốt nghiệp THPT 2021 được cho là không quá khó, có nhiều câu hỏi rất đơn giản để “chống bị điểm liệt” (từ 1 điểm trở xuống) nhưng theo nhận xét của đa số giám khảo thì điểm thi môn văn năm nay dự kiến không cao như mọi năm.

Trong hơn 3 ngày chấm thi môn văn tại hội đồng thi TP.HCM, nhiều giám khảo có cùng nhận xét bước đầu là môn văn năm nay không cao. Đa số điểm trong khoảng 6-6,5 điểm. Tuy nhiên, tình hình bài làm cho thấy sự phân loại thí sinh rất rõ rệt, bên cạnh những bài làm điểm 2,5-3 vẫn có bài làm rất tốt, điểm từ 8.75 trở lên.

Một số giám khảo cho biết số bài thi từ 6,5 điểm bắt đầu giảm dần.

Vì sao có hiện tượng này khi phần lớn các ý kiến sau kỳ thi đều cho rằng đề thi môn ngữ văn (đợt 1) kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay không khó?

Vì sao có hiện tượng này khi phần lớn các ý kiến sau kỳ thi đều cho rằng đề thi môn ngữ văn (đợt 1) kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay không khó?

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ kiểm tra chấm thi tại Yên Bái Quỳnh Trang

Những quy định chấm thi chưa từng có

Theo lãnh đạo ban chấm thi tự luận tại TP.HCM, đây là kỳ chấm thi đặc biệt, bên cạnh việc đảm bảo sự công bằng cho thí sinh, còn chú trọng đến sự an toàn trong việc phòng chống dịch Covid-19

An toàn cho bản thân, an toàn cho đồng nghiệp, cho hội đồng chấm và cho cả người thân ở nhà. Vì vậy mà, bên cạnh các biện pháp như tiêm vắc xin, xét nghiệm cho giáo viên trước khi tham gia chấm thi, hội đồng chấm thi tự luận tại TP.HCM còn đưa ra rất nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho công việc chấm thi. Đó là việc hạn chế tối đa số lượng, khoảng cách ngồi chấm của giám khảo trong phòng để đảm bảo giãn cách. Chia ca theo giờ làm việc với các tổ chấm để hạn chế mật độ tiếp xúc…

Trải nghiệm của giáo viên tham gia chấm thi năm nay sẽ giúp bạn đọc hình dung sự khắt khe của công tác này khi dịch đang diễn biến hết sưc phức tạp tại TP.HCM.