Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 23.1.2021

Tại buổi tọa đàm về việc quản lý nhóm trẻ, lớp mầm non độc lập do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức ngày 22.1, nói về việc quản lý cơ sở mầm non ngoài công lập, bà Trương Hồng Phượng, Phó Trưởng phòng GD-ĐT Q.Tân Phú, cho biết do vướng một số quy định, việc mở trường mầm non và các nhóm trẻ gặp khó khăn nên nhiều năm nay các trung tâm ngoại ngữ, kỹ năng sống quảng cáo hấp dẫn khiến phụ huynh nhầm tưởng trẻ vừa được học theo chương trình chuẩn của bậc mầm non vừa được dạy thêm các kỹ năng, ngoại ngữ có người nước ngoài dạy nên không ngần ngại gửi con vào dù mức học phí rất cao mà không hề biết rằng đây không phải là cơ sở giáo dục mầm non.