Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 29.3.2021

Trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai 29.3.2021 còn có những chia sẻ của các chuyên gia về việc chọn ngành học đăng ký xét tuyển vào các trường đại học , cao đẳng.

Theo thống kê của ĐH Quốc gia TP.HCM, có 68.385 thí sinh đã tham gia đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH này, chiếm 97,94% tổng số thí sinh đăng ký dự thi, tăng vọt so với năm 2020.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 được tổ chức vào sáng 28.3 tại TP.HCM, Bến Tre, An Giang, Khánh Hòa (Nha Trang), Đà Nẵng, Bạc Liêu và Đăk Lăk (Buôn Ma Thuột). "Sở dĩ năm nay số lượng thí sinh đi thi tăng vọt so với năm 2020 là do kỳ thi được tổ chức sớm hơn, dịch Covid-19 cũng đang được kiểm soát rất tốt. Hơn nữa, sau lần đầu tổ chức vào năm 2018, kỳ thi đã nhận được nhiều phản hồi tích cực và sự tin tưởng của xã hội. Ngoài các trường đại học thành viên, ban đầu từ 24 trường ĐH, CĐ ngoài hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh , đến nay con số đã tăng gần gấp 3 lần. Hiện đã có hơn 70 trường xét tuyển bằng kết quả kỳ thi này. Vì thế, thí sinh đi thi cũng đông hơn", tiến sĩ Chính lý giải.