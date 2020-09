Toán thông minh 5.0 - giải pháp giúp trẻ sẵn sàng tương lai

Biến động lớn trong xu hướng nghề nghiệp và vai trò của giáo dục

Theo Skills for Your Future, We Forum - Hiện có 7/10 người đang làm những việc mà tương lai sự nghiệp hoặc ngành nghề của họ không được đảm bảo chắc chắn. Đây là những dự báo hoàn toàn có cơ sở trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật và tự động hóa, máy móc và trí tuệ nhân tạo đã thay thế rất nhiều công việc phức tạp của con người.

Những thay đổi chóng mặt của thế giới đang là động lực lớn để ngành giáo dục xây dựng chương trình đào tạo giúp người trẻ không chỉ thích nghi được với những biến động này mà còn cần phải chủ động để tạo ra tương lai. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, trẻ cần được trang bị bộ 18 kỹ năng và tư duy toàn vẹn về cuộc sống để có thể thích ứng với bất kỳ sự thay đổi nào về công việc và tương lai. Trong bộ kỹ năng và tư duy này, nổi bật lên gồm có khả năng về toán học, khoa học, tài chính, kỹ năng giải quyết vấn đề, sáng tạo, tư duy phản biện, giao tiếp, cùng sự tò mò, kiên trì. Các chuyên gia giáo dục đã phân tích và chỉ ra rằng những kỹ năng, phẩm chất này được đo lường cụ thể qua các chỉ số cơ bản là IQ (thông minh), EQ (cảm xúc), SQ (xã hội), CQ (sáng tạo) và khả năng ngôn ngữ (LQ). Nói cách khác, để trẻ có thể trang bị đầy đủ 5 yếu tố này, ngay từ nhỏ trẻ nên được tập trung rèn luyện và có lộ trình học tập rõ ràng. Những năng lực này có được một phần là do bẩm sinh, tuy nhiên, chúng hoàn toàn có thể nâng cao nếu biết cách rèn luyện và học tập đúng đắn. Và có một bộ môn học tập là công cụ hữu hiệu để tối ưu hóa 5 chỉ số này.

Lộ trình học tập rõ ràng từ nhỏ giúp trẻ phát triển tự tin và chủ động trong tương lai

Toán học thông minh - chìa khóa vạn năng mở cửa tương lai

Toán học hiện đại, bên cạnh trí thông minh, trẻ sẽ được trang bị những kỹ năng toàn diện giúp tăng cường các chỉ số về cảm xúc, xã hội, sáng tạo và khả năng ngôn ngữ để sẵn sàng cho tương lai phía trước. Đây cũng chính là lý do Trung tâm Anh ngữ ILA dành thời gian và nguồn lực phát triển nền tảng giáo dục Toán học thông minh IMATHS (International Maths Academy). IMATHS mang đến trải nghiệm khác lạ và độc đáo dành cho trẻ từ 4 - 10 tuổi với giải pháp Toán học thông minh 5.0 học mà chơi, chơi mà học:

Bằng việc học Toán hoàn toàn qua Tiếng Anh với 100% giáo viên nước ngoài, trẻ phát triển tư duy song ngữ Anh - Việt. IMATHS sử dụng phương pháp giảng dạy đặc biệt là CPA và “Rich" Maths, giúp cụ thể hóa những khái niệm Toán học trừu tượng, học Toán thông qua bài học từ chính cuộc sống hằng ngày và làm giàu kỹ năng cho học sinh thông qua thực hành Toán học đa dạng. Với 2 phương pháp này, học sinh sẽ được phát triển trí thông minh và rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, tư duy phản biện, từ đó phát triển các chỉ số về sáng tạo, xã hội và cảm xúc.

IMATHS sử dụng giáo trình của Nhà xuất bản nổi tiếng Cambridge (Anh) với nguồn bài tập tình huống đa dạng, phong phú cùng kiến thức cập nhật, chuẩn Toán quốc tế góp phần hình thành nền tảng kiến thức vững chắc cho trẻ để tham gia vào các cuộc thi Toán học quốc tế hoặc lấy các chứng chỉ như SAT, ACT…

Hơn thế nữa trong suốt khóa học, trẻ được thực hành trên Nền tảng học Toán thông minh trực tuyến giúp học sinh không chỉ phát triển khả năng Toán học, trau dồi Anh ngữ mà còn được rèn luyện Tư duy Kỹ thuật số và tương tác thế giới năng động của Toán học quốc tế, sẵn sàng cho việc du học trong tương lai. Nền tảng này được thiết kế phân tích dữ liệu tương tác của trẻ để cung cấp báo cáo, phân tích kết quả học tập định kỳ giúp giáo viên đánh giá chính xác và hỗ trợ kịp thời cho trẻ. Đồng thời, ba mẹ cũng quan sát tốt sự tiến bộ học tập của con trong suốt quá trình học Toán thông minh 5.0 tại IMATHS.

Cùng ILA và IMATHS chào đón thế hệ 5.0 xuất sắc ngôn ngữ, IQ, EQ, CQ, SQ tự tin hòa nhập thế giới đầy biến động và tạo ra những thay đổi tích cho thế giới tương lai.