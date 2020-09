‘Tôi yêu Việt Nam’ phiên bản hoàn toàn mới đưa giao thông vào thế giới trẻ thơ

Bên cạnh series phim hoạt hình trên các kênh truyền thông, “Tôi yêu Việt Nam” mùa mới còn triển khai thí điểm hoạt động đào tạo cho các bé tại trường mầm non trong năm học 2020 - 2021, tại Phú Thọ, Hải Phòng, Nghệ An, Lâm Đồng, Cần Thơ, mỗi địa phương gồm 3 trường mẫu giáo. Tham gia hoạt động đào tạo tại trường học, các bé sẽ có cơ hội nhập vai các nhân vật khác nhau trong hoạt động giao thông: người tham gia giao thông, người điều hành giao thông, trải nghiệm các tình huống thực tế với các tài liệu hướng dẫn tham gia giao thông an toàn do HVN phối hợp với Bộ GD-ĐT, Vụ Giáo dục Mầm non biên soạn.